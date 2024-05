Zdrowa opalenizna to taka opalenizna!. Bez smug, zacieków i poparzeń słonecznych

Jak stosować samoopalacz?

Samoopalacz to doskonała alternatywa dla naturalnej opalenizny. Dzisiaj coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę, długotrwałe opalanie się sprawia, że cera szybciej się starzeje, dodatkowo to właśnie długie godziny spędzone na słońcu bez odpowiedniej ochrony wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn raka skóry. Jednak promienna i brązowa skóra latem jest nadal niezwykle pożądanie i wiele osób zastanawia się jak osiągnąć efekt opalenizny bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Odpowiedzią na to zapytanie może być samoopalacz. To doskonała alternatywa klasycznego opalania się. Wiele osób obawia się stosować samoopalacz, boją się one, że na skórze powstaną nieestetyczne plamy i smugi. Stosowanie samoopalacza jest bardzo proste, choć należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim stosuj samoopalacz na oczyszczoną skórę, warto wcześniej zrobić peeling, dzięki temu kosmetyk bardziej równomiernie się rozłoży i lepiej wchłonie. Zawsze aplikuj samoopalacz w specjalnej rękawicy, by nie pobrudzić sobie rąk. Nanieś na skórę niewielką ilość produktu i rozsmaruj go okrężnymi ruchami. Uważaj na te miejsca na ciele, które naturalnie trudniej się opalają, jak wewnętrzna strona rąk, czy pod kolanami. Po aplikacji samoopalacza poczekaj, aż preparat dobrze się wchłonie. Powtarzaj taki zabieg raz na kilka dni, dzięki temu uzyskasz delikatną opaleniznę, bez zbyt mocnego efektu.

Jakie samoopalacze wybierać?

Douglas Collection SunSelf Tanning Body Foam

Twoja skóra zasługuje tylko na to, co najlepsze! Chcesz uzyskać opaloną cerę bez wystawiania się na słońce? Mamy rozwiązanie!Poznaj naszą piankę samoopalającą Douglas Sun, która w mgnieniu oka wyczaruje promienną, muśniętą słońcem skórę.Aby uzyskać doskonały efekt, nałóż piankę na ciało za jednym razem. Formuła pozostawia na skórze letni zapach bez uczucia lepkości.

i Autor: materiał prasowy Douglas

PHLOV koloryzujący balsam do ciała

Efekt skóry muśniętej słońcem. Opalizujące drobinki nadają skórze naturalny brązowy kolor, rozświetlają ją i zmniejszają widoczność niedoskonałości. Masło shea i olej kokosowy nawilżają, odżywiają i pomagają chronić skórę przed niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi. Naturalny skwalan z oliwek wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej naskórka, a alantoina i betaina przynoszą skórze ukojenie. Dzięki temu staje się ona jedwabiście gładka, nawilżona i pięknie rozświetlona.

i Autor: materiał prasowy Phlov

Vita Liberata Body Blur With Tan - Body Blur makeup do ciała z samoopalaczem

Kultowy make-up do ciała zapewniający nieskazitelny efekt wygładzonej rozświetlonej skóry i opaleniznę utrzymującą się do 7 dni. Odkryj sekret natychmiastowej promiennej skóry dzięki Body Blur z samoopalaczem. Pozostaw make-up na skórze na co najmniej 8 godzin przed prysznicem, aby uzyskać trwałą opaleniznę.

i Autor: materiał prasowy Vita Liberata