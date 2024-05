Dzień Matki to w Polsce jeden z najważniejszych dni w roku. 26 maja zawsze oblegane są kwiaciarnie i sklepiki z podarunkami. By uniknąć nerwów i tłumów, zawsze lepiej wcześniej zakupić dla mamy prezent. Na ogół matki i tak najbardziej cieszą się z prezentów od najmłodszych, tych, które dzieci same wykonają. Niezmienną popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju laurki. Ciekawe, jakie na Dzień Matki od swoich dzieci prezenty otrzymają słynny mamy, takie jak: Jolanta Fajkowska, Beata Ścibakówna, Katarzyna Dowbor, Krystyna Janda, Edyta Górniak czy Krystyna Loska. Z okazji Dnia Matki 2024 przygotowaliśmy specjalny quiz. Rozwiąż QUIZ. Dopasuj słynne dziecko do mamy: Jolanta Fajkowska, Katarzyna Dowbor, Krystyna Loska. Wybraliśmy same sławy. Pytań jest dwanaście i w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź.

Dzień Matki 2024. QUIZ. Dopasuj słynne dziecko do mamy: Fajkowska, Dowbor, Loska Pytanie 1 z 12 Krystyna Loska jest mamą: Moniki Olejnik Grażyny Torbickiej Hanny Lis Dalej

