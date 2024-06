Małgorzata Foremniak "nurkowała" w lodówkach z gotową żywnością. Gwiazda nie lubi gotować?

Małgorzata Foremniak wie, co dobre i co zdrowe. Artystka nie robi zakupów w wielkich hipermarketach, ale wspiera lokalne biznesy rodzimych sprzedawców, u których czekają na nią wyselekcjonowane jarzyny z ekologicznych upraw. Po domowe sprawunki zawsze jeździe na Powiśle, gdzie odwiedza małe sklepiki i warzywniaki. Ostatnio widziano ją też w niedużym polskim sklepie samoobsługowym. Aktorka buszowała głównie w lodówkach w poszukiwaniu smacznej i zdrowej, ale gotowej żywności, którą wystarczy jedynie podgrzać. Postawiła na asortyment obiadowy. Cóż, przy takich upałach nie ma się co dziwić Małgosi, że woli postawić na gotowe niż stać przy garach i się pocić. Aktorka tradycyjnie zakupy zapakowała do kartonowego pudełka. Duży plus dla niej za dbanie o ekologię.

Foremniak nie kupuje byle czego!

Jakiś czas temu artystka robiąc sprawunki w swoim ulubionym miejscu, oprócz warzyw, owoców wstąpiła także do sklepu zielarskiego skąd wyszła ze zgrzewką wody leczniczej na konkretne dolegliwości, która także ma pozytywny wpływ na nerwy. Zakupiona przez Foremniak woda zawiera niezbędną dla organizmu ilość magnezu, przez co łagodzi stany stresowe i nadmierną pobudliwość. Działa przeciwzapalnie i przeciwuczuleniowo. Dzięki dużej zawartości wapnia wzmacnia układ kostny, więc zapobiega osteoporozie, wpływa na prawidłową krzepliwość krwi i uszczelnienie naczyń krwionośnych, w stanach uczuleniowych. Jak widać aktorka dba o siebie pod każdym względem, ale w końcu lepiej zapobiegać niż później się leczyć. Oby tylko robiąc zdrowe zakupy nie przypłaciła ich kiedyś mandatem, bo swoje luksusowe volvo parkuje w ryzykownych miejscach. - Pani Małgosia jest stałą klientką wielu sklepików w okolicy. Sprzedawcy bardzo ją lubią i chętnie pomagają jej z ciężarami – mówił nam wówczas mieszkaniec Solca, który bardzo często widuje Foremniak w tej okolicy.

