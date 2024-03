Małgorzata Foremniak szaleje w kuchni przed świętami. Miętoli pasztecik "à la Foremka"

Olbrychski, Santor i Lipowska w domu opieki w Skolimowie. To była wzruszająca Wielkanoc

To nie będą dla Magdy Gessler zwykłe święta. Stoi za tym ważny powód. Gwiazda zdradziła, jak spędzi Wielkanoc

QUIZ. Ikoniczne szlagiery lat 80. Czyj to kawałek? Maanam, Lady Pank, Dżem, Republika

Małgorzata Foremniak szaleje w kuchni przed świętami

Małgorzata Foremniak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Zasłynęła między innymi z roli doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe" oraz jako jurorka w show "Mam talent!". Choć gwiazda raczej niechętnie dzieli się z fanami szczegółami dotyczącymi swojego życia prywatnego, to z racji zbliżającej się Wielkanocy, zrobiła mały wyjątek i pokazała, jak w jej domu wyglądają przygotowania do świat. Okazuje się, że popularna aktorka spędza przedświąteczny czas, jak większość Polaków - w kuchni. Małgorzata Foremniak przygotowuje w niej tradycyjne wielkanocne potrawy. Na swoim najnowszym filmiku na Instagramie zaprezentowała obserwatorom, jak robi pasztet.

Najpierw pasztet "à la Foremka", potem żurek

Na krótkim nagraniu widzimy jak aktorka ubrana w fartuszek wyrabia pasztet. "Pasztecik świąteczny à la Foremka" - mówi gwiazda. "Za żur zabiorę się wieczorem" - dodała w opisie postu na Instagramie.

"Uwielbiam taki pasztecik"

"Poproszę przepis"

"Wymieszane ręką najlepiej smakuje"

- piszą w komentarzach obserwatorzy Małgosi.

i Autor: Instagram/ @malgorzata_foremniak_official Małgorzata Foremniak w kuchni

Tak baluje Foremniak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.