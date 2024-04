Był bohaterem "Chłopaków do wzięcia". Zmienił płeć i kandyduje w wyborach!

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie to miejsce, w którym jesień życia spędzają aktorzy, muzycy, tancerze, dyrektorzy teatrów – jednym słowem, ludzie kultury i sztuki. Jedni postawili w swoim życiu na karierę, inni nie mieli szczęścia w miłości i również nie założyli rodziny. Na szczęście jest takie miejsce jak podwarszawski Skolimów, w którym ci, którzy nie mają swoich najbliższych, mogą poczuć się jak w domu z rodziną. Tak właśnie było na spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przy suto zastawionym stole zasiedli pensjonariusze domu, ale pojawili się również nadal aktywni zawodowo artyści, między innymi Teresa Lipowska, Daniel Olbrychski z uroczą małżonką Krystyną, Kazimierz Kaczor, Adrianna Godlewska-Młynarska i Irena Santor, która gościnnie wprowadziła się do Skolimowa na kilka tygodni.

- Jestem ambasadorką tego wspaniałego domu dla seniorów naszego zawodu. Z przyjemnością tu przyjeżdżam, spotykam tu swoich kolegów aktorów. Raz więcej możemy sobie powiedzieć, raz mniej, ale widzimy się. Myślę, że wszyscy powinniśmy otoczyć tych wspaniałych ludzi opieką i miłością, zwłaszcza teraz na wiosnę. Będę tu przyjeżdżała do końca życia, jak tylko będę mogła – powiedziała "Super Expressowi" Teresa Lipowska.

Mieszkańcy Skolimowa czują się jak w domu

Mieszkańcy doceniają odwiedziny kolegów artystów. - W Skolimowie czujemy się jak w domu, ale jest nam bardzo miło, kiedy odwiedzają nas koledzy. Było cudownie się ze wszystkimi spotkać, podzielić jajkiem i złożyć sobie życzenia. W imieniu nas wszystkich mogę powiedzieć, że cieszymy się, że "Super Express" również nas odwiedza i o nas pamięta. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt – mówi nam pani Ryszarda Gozdowska.

Gwiazdy składają życzenia naszym czytelnikom

Życzenia od artystów również zostały skierowane do naszych czytelników "Super Expressu".

- Najpiękniejszej pogody, radości, dużo miłości na Święta Wielkanocne. Dzielcie się jajkiem, bo to jest odrodzenie czegoś żywego, nowego i wspaniałego – życzy państwu Teresa Lipowska, która jest obecna niemalże na wszystkich uroczystościach tego wyjątkowego domu - Zapraszam państwa do momentu zadumy nad tymi świętami i dlaczego one są dla nas tak ważne. Dajmy sobie dużo miłości, czułości i zrozumienia – dodała Marlena Miarczyńska, prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

