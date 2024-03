Każdy ma swój pokój

W Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie mieszka niespełna 50 pensjonariuszy. Niemalże wszystkie osoby związane są ze światem filmowym, teatralnym, światem sztuki i kultury. Każda z nich ma nie tylko wspaniałą opiekę, ale i swój własny pokój z aneksem kuchennym oraz własną toaletę. – Jest tu nam tak dobrze, jak we własnym domu, a nawet lepiej – powiedziała nam Zofia Kucówna, która niedawno wyprawiła w domu opieki przyjęcie z okazji 90 urodzin. – Ja u siebie w mieszkaniu na Szucha nie miałam tak czysto, jak mam tutaj. Panie sprzątają pokój u mnie raz na tydzień – dodała.

W Skolimowie jest miejsce dla małżeństw

W Skolimowie od 8 lat mieszka również aktorka Agnieszka Byrska-Zaczyk. Do niedawna towarzyszył jej mąż Zdzisław Zaczyk, niestety tenor operowy zmarł we wrześniu ubiegłego roku. Decyzję o przeprowadzce do Skolimowa podjęli wspólnie. – Decyzja o tym, żeby tu zamieszkać i że tu będziemy kończyć nasze życie, była absolutnie nasza wspólna – mówiła nam pani Agnieszka. – W Skolimowie żyjemy absolutnie beztrosko, wszystko mamy załatwione, obsługa jest znakomita. Sprawdzałam inne domy opieki i nigdzie nie ma takiego domu jak ten. Może są bardziej wysprzątane, ale nigdzie nie ma takiego klimatu, jaki jest w domu, gdzie znajdują się pozostawione po wielkich aktorach meble, drobiazgi. To miejsce trzeba hołubić, cenić i nie wolno tego zniszczyć – opowiadali nam wspólnie dwa lata temu.

Halina Kowalska w domu opieki

Jesień życia od kilku lat spędza tu również Halina Kowalska. Gwiazda „Nie lubię poniedziałku” i „Alternatywy 4” również dzieliła swój pokój z mężem, aktorem Włodzimierzem Nowakiem, który zmarł w marcu 2022 r. – Dobrze mi się tu żyje, ale od kiedy odszedł mąż, to dokucza mi samotność. Było nam dobrze ze sobą, tyle lat, całe życie – mówiła nam.

Gwiazda pokazała nam, jak wygląda jej mieszkanko w domu opieki. Jest przytulny salonik z kuchnią oraz oddzielną sypialnię. Ściany zdobią jej zdjęcia z mężem, pamiątkowe obrazy, a także zdjęcia z lat młodości.

Potańcówki w Skolimowie

Natomiast wieloletnia mieszkanka domu opieki, pani Ryszarda Gozdowska, oprowadziła nas po pięknym ogrodzie, który otacza dom. Jest w nim siłownia pod gołym niebem, a w budynku znajduje się ogromna stołówka, a także kaplica.

I choć wydawać by się mogło, że w domu opieki nie ma co robić, nic bardziej mylnego. W Skolimowie organizowane są koncerty dla mieszkańców, przedstawienia artystyczne, a także potańcówki. – Organizują nam potańcówki, ale niestety nie ma z kim tańczyć, bo nasi panowie są albo chorzy, albo po prostu źle tańczą i depczą po paluszkach – wyznała nam Pani Ryszarda, która z zawodu jest tancerką.

W domu w Skolimowie mieszka także: aktorka teatralna Alina Kaniewska-Krasucka, gwiazda "Klanu" Halina Jabłonowska, Wanda Majerówna, czy Marlena Milwiw-Baron.

Koniecznie zobacz galerią ze zdjęciami, która znajduje się pod artykułem!

"Gwiazdy w Skolimowie" odc.1. Tak żyją artyści w domu opieki w Skolimowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.