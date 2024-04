Roman Czejarek wraca do TVP! Powiedział o swoich zarobkach. "Dużo mniejsze, niż przed moim odejściem w 2011"

Jak dowiedział się Super Express, w sobotę 6 kwietnia zmarła Zofia Kucówna. Legenda kina i teatru ostatnie lata życia spędzała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, otoczona opieką i przyjaciółmi. Niestety, jak ustaliliśmy, od kilku tygodni nie czuła się dobrze i praktycznie nie wychodziła ze swojego pokoju.

- Ostatnie tygodnie były ciężkie. Zosia nie czuła się dobrze. unikała kontaktu z ludźmi. Nie zeszła nawet na spotkanie Wielkanocne. Spotkała się jedynie z Danielem Olbrychskim, którego przyjęła w swoim pokoju - poinformowało nasze źródło.

Ostatni raz publicznie Zofia Kucówna pokazała się rok temu, na swoich 90 urodzinach, które świętowała hucznie w Skolimowie. "Przyszłam na świat o 5 nad ranem i podobno okropnie wrzeszczałam. Wrzeszczałam tak strasznie, że pielęgniarka towarzysząca mojej mamie powiedziała "Królowa nam się urodziła". Teraz dopiero doceniam wszystko co spotkało mnie w życiu. Jesteście najwspanialszą moją legitymacją, że byliśmy razem i tworzyliśmy razem. I za to wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wzruszona" – mówiła wtedy wzruszona Kucówna do zebranych gości. Niestety - nie dane jej było doczekać 91 urodzin, które obchodziłaby 12 maja.

Smutne informacje potwierdził Związek Artystów Scen Polskich na Facebooku:"Żegnamy Zofię Kucównę - znakomitą aktorkę, pedagożkę, autorkę książek, społeczniczkę. Dzisiaj opuściła swój ukochany Skolimów, miejsce bliskie Jej sercu, któremu oddała swój czas i siły, o które troszczyła się przez całe lata, zarażając tym młode pokolenie swoich studentów, pozostawiając nas w smutku, żalu i zadumie… Zofia Kucówna (12.05.1933 - 6.04.2024)".

Zofia Kucówna - życie i kariera

Zofia Kucówna w '55 ukończyła szkołę aktorską w Krakowie i od razu ruszyła na podbój scen teatralnych - swój debiut na deskach zaliczyła w krakowskim Teatrze Młodego Widza. W czasie swojej kariery wystąpiła w kilkudziesięciu sztukach, związana była z kilkoma teatrami, między innymi Ateneum, Ateatrem Powszechnym czy Teatrem Narodowym. Od 1959 roku grała też w Teatrze Telewizji, wydawała liczne książki i wykładała na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Zagrała też w kilku filmach i serialach - widzowie na srebrnym ekranie mogli ją podziwiać między innymi w "Barwach szczęścia" czy "Domu nad rozlewiskiem".

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ ZOFII KUCÓWNY: