Teresa Lipowska pojechała do domu opieki tuż przed Wielkanocą. Ważny apel gwiazdy "M jak miłość"

Skolimów to miejsce, w którym artyści spędzają jesień życia. Choć niektórzy z mieszkańców nie mają już swoich najbliższych, to mimo to panuje tam niezwykle rodzinna atmosfera. Nie inaczej było tym razem. Jak co roku w popularnym domu opieki zostało zorganizowane tak zwane "jajeczko" czyli przyjęcie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Wzruszające spotkanie w Skolimowie

Niemalże wszyscy mieszkańcy zgromadzili się przy jednym stole. Nie brakowało pysznych, świątecznych potraw, których zapach unosił się w powietrzu, wspólnej modlitwy z udziałem księdza, wzruszających życzeń, które składała w imieniu swoim oraz prezes ZASP-u Krzysztofa Szustera (72 l.), Marlena Miarczyńska (71 l.).

Artyści seniorzy dzielili się jajkiem

Jajkiem dzielili się m.in. gwiazda "Klanu" Halina Jabłonowska (92 l.), tancerka Ryszarda Gozdowska (92 l.), czy gwiazda Operetki Warszawskiej Alina Kaniewska-Krasucka (93 l.). Wśród zaproszonych gości pojawiła się również Teresa Lipowska (85 l.) oraz piosenkarka Joanna Rawik (89 l.). Wszyscy wspólnie śpiewali ludowe piosenki z najmłodszymi członkami zespołu Pruszkowiacy oraz składali sobie życzenia.

Teresa Lipowska w Wielkanoc apeluje do swoich fanów

Gwiazda "M jak miłość" od lat odwiedza Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Z czułością rozmawiała ze swoimi kolegami, którzy w domu opieki mieszkają na stałe. Teresa Lipowska odwiedza ich nie tylko w święta.

– Bardzo chętnie tu przyjeżdżam i podczas obiadu chętnie podzieliłam się jajeczkiem ze swoimi kolegami. Tak jak im, tak i państwu składam najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. Żeby to jajeczko było z dziećmi, wnukami i najbliższymi. Uśmiechajcie się. Przychodzi wiosna i będzie cudownie – życzy czytelnikom "Super Expressu" Teresa Lipowska.

Gwiazda "M jak miłość" apeluje do swoich fanów. Zobaczcie materiał wideo.