Polały się ŁZY! Tak gwiazdy w Skolimowie zareagowały na nasz film

Dom aktora w Skolimowie otworzył przed nami swoje drzwi. Wybitni aktorzy, piosenkarze, tancerze, reżyserzy czy dyrektorzy teatrów w rozmowie z Moniką Tumińską, wrócili wspomnieniami do lat swojej młodości i opowiedzieli przed kamerami o swoim życiu zawodowym, a także prywatnym. Pierwszy, premierowy odcinek nasza dziennikarka postanowiła obejrzeć wspólnie z mieszkańcami tego wyjątkowego domu. - Obejrzałam pierwszy odcinek programu i jestem bardzo wzruszona, a jednocześnie bardzo szczęśliwa. To było coś wspaniałego. Wspominaliśmy ludzi, których już nie ma, wielkich artystów i pokazaliśmy nasz dom. Coraz więcej artystów zgłasza się, bo też chcą być nagrani. Chcą powiedzieć o swojej pracy artystycznej i o swoim pobycie tu u nas. My jesteśmy jedną wielką rodziną. Niekoniecznie się kochamy, ale bardzo się lubimy. Ten odcinek bardzo nas wszystkich do siebie przybliżył. Bardzo dziękujemy z całego serca - mówi pani Ryszarda Gozdowska (87 l.), która była bohaterką tego odcinka. - Bardzo mi się podobał pierwszy odcinek. Ten nasz dom w parku, w tej zieleni wygląda pięknie - dodaje tancerka Mazowsza, Maria Czerwonkówna- Resler.

Na widowni zasiadł również pionier telewizji, Piotr Friedrich (92 l.), który był zachwycony programem. - Jako reżyser, scenarzysta, który takich programów zrobił sporo, mogę pogratulować pani Monice - mówi zachwycony.

Drugi odcinek programu „Gwiazdy w Skolimowie” swoją premierę będzie miał już jutro o godz. 18 na YouTubie Super Express ROZRYWKA. Gwiazdami odcinka będą aktorka Agnieszka Byrska-Zaczyk (89 l.) i tenor Zdzisław Zaczyk (97 l.).