Gwiazdy w Skolimowie. Tak w środku wygląda dom opieki w Skolimowie! Widzieliśmy pokoje GWIAZD, są POWALAJĄCE

W Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie jesień życia postanowili spędzić znakomici artyści. Niegdyś uwielbiani i kochani przez miliony, dziś cieszą się emeryckim życiem. Monika Tumińska - wieloletnia dziennikarka "Super Expressu" - weszła z kamerami do tego wyjątkowego domu i przeprowadziła wywiady z wybitni aktorami, piosenkarzami, tancerzami, reżyserami, scenarzystami, którzy opowiedzieli swoje historie i pokazali jak na co dzień mieszkają. W pierwszym odcinku naszego serialu dokumentalnego "Gwiazdy w Skolimowie", wieloletnia mieszkanka domu opieki, pani Ryszarda Gozdowska, oprowadziła nas po pięknym ogrodzie, który otacza dom, pokazała siłownię pod gołym niebem, zaprowadziła do kaplicy, a także zaprosiła do swojego pokoju.

- Każdy mieszkaniec ma swój własny pokój, który urządza po swojemu. Jeśli ktoś chce zabrać meble ze swojego domu, nie ma z tym najmniejszego problemu - zapewnia.

Gozdowska zdradziła również, że w domu w Skolimowie organizowane są koncerty dla mieszkańców, przedstawienia artystyczne ale i potańcówki. Pani Ryszarda, która z zawodu jest tancerką ubolewa nad faktem, że nie ma kandydata na partnera tanecznego.

- Organizują nam potańcówki ale niestety nie ma z kim tańczyć, bo nasi panowie są albo chorzy, albo po prostu źle tańczą i depczą po paluszkach - wyznała.

Dokument "Gwiazdy w Skolimowie" będzie pojawiał się w każdą środę na YouTube Super Expressu ROZRYWKA oraz na naszej stronie internetowej. Szczere, wzruszające, często zabawne rozmowy, które przeprowadziła z gwiazdami Monika Tumińska, z pewnością poruszą serce niejednego widza.

Już teraz możesz obejrzeć pierwszy odcinek, który znajduje się pod artykułem.