Jakie są najnowsze trendy beauty? Promiennie wyglądająca skóra, troska o środowisko i well-being

Czy gładka cera bez zmarszczek to nadal najważniejszy cel pielęgnacji? Najnowszy Raport Avon „Future of Beauty Report 2024” pokazuje, że 97 proc. Polek priorytetowo traktuje zdrowie skóry, a 83 proc. sprawdza, czy ich kosmetyki pochodzą od odpowiedzialnych producentów. To właśnie te czynniki decydują o wyborze produktów do codziennej pielęgnacji. Avon doskonale to wie, dlatego oferuje najbardziej innowacyjne kosmetyki do pielęgnacji dostępne dla każdego. Powstają one w nowoczesnym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Garwolinie, w którym polscy naukowcy i naukowczynie opracowują innowacyjne składniki i technologie. Poprzez nowe inwestycje i rozwój fabryki marka oferuje kosmetyki nie tylko spełniające wyśrubowane standardy jakości, ale również powstałe w sposób przyjazny środowisku. I to wszystko tutaj, w Polsce.

Według najnowszego raportu Avon1, kobiety ze wszystkich krajów stosują pielęgnację przede wszystkim dla zdrowia, dobrego samopoczucia i nawilżenia skóry i każdy z tych trzech powodów jest postrzegany jako ważniejszy niż przeciwdziałanie jej starzeniu. Na całym świecie aż 97% kobiet stosuje kosmetyki do pielęgnacji cery, aby zapewnić jej nawilżenie. Trend ten pojawił się już w raporcie Avon Power in Ageing z 2022 r., w którym połowa kobiet przyznała, że zdrowie jest ważniejsze niż wygląd. Pod okiem profesjonalistów Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów na temat pielęgnacji i zdrowia skóry, rosną również wymagania dot. składników kosmetyków. Kobiety coraz częściej zwracają uwagę na skład i poszukują rozwiązań, które po prostu działają. W odpowiedzi na to Avon tworzy kosmetyki wysokiej jakości, które są dostępne dla każdego. Za najbardziej innowacyjnymi technologiami i patentami stoją naukowcy i naukowczynie Avon, którzy opracowują formuły rewolucjonizujące rynek beauty. Najważniejszym odkryciem w dziedzinie pielęgnacji skóry ostatnich 50 lat jest Protinol™. Badania kliniczne potwierdzają, że ten składnik aktywny stymuluje produkcję dwóch typów kolagenu kluczowych dla zachowania elastyczności i sprężystości skóry. Protinol™ sprawia, że zawartość kolagenu typu 1 i typu 3 zbliża się do optymalnego stosunku, zwykle występującego tylko w skórze dziecka, dzięki czemu efekty można zobaczyć już po 7 dniach stosowania. Zobacz także: Zdrowa opalenizna to taka opalenizna!. Bez smug, zacieków i poparzeń słonecznych Protinol™ zawarty jest w bestsellerowym serum odmładzająco-wzmacniającym Anew, które sprzedawane jest na świecie co 30 sekund! W nowym odmładzająco-wzmacniającym kremie Anew Protinolu™ jest aż 10 razy więcej niż w dotychczasowych formułach! To najsilniej działająca pielęgnacja od Avon. Teraz najnowocześniejsze technologie Avon powstają w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Garwolinie. Jest to część największej i najnowocześniejszej fabryki firmy na świecie, poświęconej opracowywaniu innowacyjnych i zrównoważonych produktów do pielęgnacji cery i ciała, makijażu oraz zapachów. Nad produkcją kosmetyków marki czuwają topowi w branży naukowcy i naukowczynie, którzy opracowują najnowocześniejsze formuły. W poszukiwaniu autorytetów w świecie beauty Pomimo rosnącej liczby influencerów udzielających porad dotyczących pielęgnacji skóry, ponad jedna trzecia kobiet na świecie stwierdziła, że dermatolog lub lekarz jest osobą, której ufają w tej kwestii najbardziej. W Polsce 36 proc. badanych największym zaufaniem darzy profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją cery, a prawie jedna czwarta (23 proc.) czerpie wiedzę z internetowych profili prowadzonych przez dermatologów. Zaledwie 6 proc. Polek deklaruje zaufanie do porad beauty publikowanych przez influencerów. Cena za piękno Wraz ze wzrostem kosztów życia coraz większą popularność zyskują tańsze zamienniki droższych kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Nieco inaczej wygląda to na naszym rynku. 21 proc. Polek uważa, że bardziej kosztowne produkty wcale nie są lepsze od swoich tańszych odpowiedników, a pozostała grupa dostrzega różnicę w jakości produktów z różnych półek cenowych. Prawie dwie trzecie (65 proc.) Polek deklaruje gotowość zapłacenia więcej za kosmetyki do pielęgnacji skóry, jeśli byłyby one bardziej przyjazne dla środowiska. Trzy czwarte z nich (75 proc.) wierzy, że wyższa cena oznacza lepszą jakość, a 35 proc. czuje, że w ten sposób robi coś dobrego dla planety. Jednak silne jest także przekonanie, że to nie konsumenci powinni płacić za produkcję bardziej zrównoważonych produktów. Ponad połowa (52 proc.) Polek uważa, że to marki powinny przejąć na siebie związane z tym koszty. Katarzyna Lato-Jabłońska, Kierowniczka Działu Inżynierii Opakowań w Avon, komentuje: "Kluczowym elementem naszej strategii biznesowej jest dalsze testowanie zrównoważonych technologii, a także badanie odnawialnych i regeneracyjnych składników formuł i opakowań. Przykładem jest testowanie bioplastiku o ujemnej emisji dwutlenku węgla, wytwarzanego poprzez pobieranie węgla z powietrza i przekształcanie go w kompostowalne biotworzywo. To rozwiązanie nie tylko redukuje ślad węglowy produktu, ale także usuwa dodatkowy węgiel z powietrza - jest więc ujemny pod względem emisji dwutlenku węgla. Wprowadziliśmy również Lifecycle Assessment, przełomowe narzędzie do pomiaru całkowitego wpływu produktu na środowisko. Mierzy ono cały cykl życia produktu - od wody, emisji dwutlenku węgla, odpadów i odnawialności - i umożliwia nam uzyskanie danych, dzięki którym każdy projektowany przez nas produkt jest lepszy od poprzedniego". Na całym świecie 63 proc. kobiet, niezależnie od wieku i dochodów, preferuje minimalistyczny system dbania o cerę, oparty na użyciu maksymalnie trzech produktów. Dzięki wielozadaniowym kosmetykom, takim jak sera i kremy do stosowania zarówno rano, jak i wieczorem, uproszczenie pielęgnacji skóry i zaoszczędzenie miejsca na łazienkowej półce nigdy nie było łatwiejsze.