Strefa beauty

Pielęgnacja dla mamy i córki

Włoska marka KIKO MILANO wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z kosmetykami do makijażu. I bardzo słusznie, ponieważ od ponad 25 lat tworzy produkty, pozwalające kobietom na całym świecie podkreślać ich naturalne piękno. Warto jednak pamiętać, że KIKO MILANO to także linie produktów do pielęgnacji twarzy i ciała doskonale dopasowane do potrzeb każdej skóry bez względu na wiek. Idealna gama dla Mamy? BRIGHT LIFT. Doskonała seria dla córki? PRO BIOME.