Ruszyła nowa perfumeria Sephora w Forum Koszalin

W piątek, 26 kwietnia zespół Sephora radośnie i hucznie otworzył nową perfumerię Sephora i zaprosił wszystkich odwiedzających Forum Koszalin do odkrycia jej. Z okazji otwarcia, już od piątku i przez cały weekend, na odwiedzających czekały liczne atrakcje od Sephora i jej partnerów – wspaniałe, kosmetyczne prezenty do zakupów, oferta rabatowa, spotkania z ekspertami piękna, a wszystko to przy energetycznych dźwiękach serwowanych przez DJ’a. Pierwszych 50-ciu klientów nowej Sephora otrzymało prezenty niespodzianki przygotowane specjalnie na tę okazję. Fani wiosennych trendów w makijażu mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z Sephora senior makeup artist i odkryć wspólnie delikatność i elegancję makijażu w stylu Ballet Core. Na odwiedzających czekała też bezpłatna, spersonalizowana konsultacja z ekspertami, którzy z pomocą urządzenia ASL (Aramo Smart Life) analizowali potrzeby skóry i włosów oraz pomagali dobrać indywidualny program pielęgnacyjny.

i Autor: materiał prasowy Sephora

i Autor: materiał prasowy Sephora

W ofercie perfumerii Sephora Forum Koszalin znajdziemy liczne marki dostępne na wyłączność w sieci Sephora, a wśród nich kultowe marki makijażowe, takie jak Rare Beauty oraz Milk Makeup (niedostępne wcześniej w Koszalinie), pielęgnacyjne nowości od: Glow Recipe, Eisenberg, Sephora Collection, Ole Henriksen, Drunk Elephant oraz zapachowe - jak na przykład Salvatore Ferragamo.

Nowa perfumeria Sephora w Koszalinie o powierzchni blisko 300 m2, zlokalizowana jest na parterze, tuż przy wejściu do galerii od ul. Paderewskiego. Jej jasne wnętrza, które zaprojektowano zgodnie z najnowszym konceptem sieci Sephora, zapewniają klientom czytelną i łatwą nawigację. Wśród nowych stref specjalnych oraz usług, klienci znajdą m.in. 2 stanowiska wygodnego automatu Click & Collect do samodzielnego odbierania zamówień złożonych na sephora.pl, a także bezpłatnego pakowania zakupów na prezent.

i Autor: Karolina Januszek Sephora

i Autor: Karolina Januszek Sephora