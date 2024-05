Odkąd trzymam to w szafkach, nie mam moli spożywczych. Szkodniki raz na zawsze wynosiły się z mojej kuchni. Sposób mole spożywcze

Sypię to wokół mrowiska w ogrodzie i mam spokój na długie lata. Mrówki pęcznieją i umierają! Skuteczny sposób, by pozbyć się mrówek z ogrodu

Suszę i mieszam z ziemią. Sadzę w niej cebulę, która rośnie jak szalona. Świetny nawóz do cebuli. Dzięki niemu nigdy nie zabraknie cebulki do jajecznicy

Jak pozbyć się moli spożywczych z kuchni? To je odstraszy

Mole spożywcze to owady, które pojawiają się najczęściej w kuchni. Samice składają jaja w produktach sypkich, takich jak: ryż czy kasza. I niestety najczęściej przynosimy je do mieszkania wraz z zakupionymi produktami. Zauważyłaś ostatnio, że w twojej kuchni pojawiły się te owady i zastanawiasz się, jak pozbyć się moli spożywczych? Przede wszystkim najpierw należy starannie wysprzątać każdą kuchenną szafkę. Wyjmij z nich każdy produkt (te otwarte od razu wyrzuć do kosza). Następnie umyj wnętrza szafek wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane, a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach.

Odkąd trzymam to w szafkach, nie mam moli spożywczych. Szkodniki wynosiły się raz na zawsze

I teraz ważna rada - jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami zawsze wsypać łyżeczkę soli. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą soli, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.