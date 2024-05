Zalej wrzątkiem, przecedź i spryskaj framugi okien i drzwi. Osy i szerszenie będą omijać Twój dom z daleka. Domowy sposób na osy

Zalej wrzątkiem, przecedź i spryskaj framugi okien i drzwi. Osy i szerszenie będą omijać Twój dom z daleka

Niektóre owady wywołują u nas przerażenie, gdyż ich ukąszenie może być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Z pewnością większość z nas na widok osy lub szerszenia ma ochotę uciekać, gdzie pieprz rośnie. Dlatego jeśli chcesz oszczędzić sobie stresu, zadbaj o to, aby te owady nie zbliżały się do Twojego domu. Jak odstraszyć osy i szerszenie? Otóż owady mają bardzo wyczulony węch i wyczuwają zapachy, które umykają naszym nosom. Spośród wielu woni szczególnie nieprzyjemna jest dla nich ta wydawana przez goździki. Dlatego, jeśli chcesz zabezpieczyć swój dom przed tymi agresywnymi owadami, to wykorzystaj domową miksturę z goździków. Szklankę goździków zalej wrzątkiem i zaparzaj przez około 10 minut. Przestudź, przecedź i przelej do butelki z atomizerem, a następnie spryskuj codziennie framugi okien i drzwi, a osy i szerszenie będą omijać Twój dom z daleka.

Co przyciąga osy i szerszenie?

Zarówno osy jak i szerszenie mają swoje upodobania żywieniowe. To one mogą skutecznie przyciągać te owady do naszego domu, dlatego warto je szczelnie ukryć, aby nie były dla nich wyczuwalne. Osy i szerszenie przyciągają do domu słodkie zapachy. Zarówno kwiaty w wazonie, jak i pestki owoców w koszu na śmieci będą działać na owady niczym magnes. Co więcej, kwiatowe desenie czy jaskrawe kolory tekstyliów w domu kojarzą im się z obecnością nektaru.