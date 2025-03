W Wielkanoc koniecznie podlej tym rododendrony w swoim ogrodzie. Ostatni dzwonek na ostatnie nawożenie, które pobudzi rododendron do pięknych kwiatów. Odżywka, która zamieni ogród w kwietny zagajnik

Rododendrony na działce. Jak pielęgnować krzew wiosną?

Mają przepięknie kwiaty, które zachwycają każdego. Rododendrony to jedne z najpopularniejszych krzewów ozdobnych spotykanych w polskich ogrodach. Należą do rodziny wrzosowatych i naturalnie występują głównie z Azji, rzadziej w Europie oraz Ameryce. Rododendrony można podzielić na dwie grupy - różaneczniki oraz azalie. Najlepszą pora ich sadzenia jest wczesna wiosna lub jesień. Jest to głownie spowodowane faktem, że rododendrony mają płytki system korzeniowa, co sprawia, że są bardzo wrażliwe na braki wody. Różaneczniki najlepiej rosną w glebie o kwaśnym odczynie o pH od 4,5 do 5. Podczas sadzenia krzewu warto na dnie otworu przygotować warstwę drenażu i wypełnić go specjalnym podłożem. Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitłego kwiatostanu. To ważna czynność, która pobudzi krzew do przyszłorocznego kwitnienia. Wiosną należy dokładnie odchwaścić glebę wokół różanecznika i podsypać ją kwaśną ziemia lub obornikiem. Kwiecień to ostatni dzwonek na wiosenne nawożenie rododendronów. Po tym terminie może być już za późno. Kolejne nawożenie powinno odbyć się latem, najlepiej w czerwcu. Przygotuje ono roślinę do kolejnego sezonu kwitnienia.

Ostatni dzwonek na nawożenie rododendronów. Podlewaj je tym, a zakwitną, jak nigdy wcześniej

Rododendrony potrzebują dużo wilgoci. Zawsze kontroluj poziom nawilżenia gleby. Powinna ona być stale wilgotna, ale bez stojącej wody. Jeżeli liście rododendronu zawijają się to znak, że krzew może mieć za mało wody. Zadbaj także o prawidłowe nawożenie. Stosowanie odżywek możesz zacząć już wczesną wiosną. Przełom marca i kwietnia to najlepszy termin. Wśród domowych sposobów na odżywienie rododendronów najczęściej polecane są skórki po bananach. To świetnie źródło wielu minerałów oraz składników odżywczych potrzebnych roślinom. Są bogate w potas, fosfor, magnez oraz wapń i kwas krzemowy. Przygotuj skórki od banana i pokrój je w grube plastry. Zalej wodą i zakręć. Całość odstaw w chłodne i zacienione miejsce. Po 2 tygodniach odżywka do rododendronu jest gotowa do użycia. Rozcieńczaj ją z wodą w proporcjach 1:4 i podlewaj obficie różanecznik. Tej odżywki możesz używać zarówno podczas wiosennego, jak i jesiennego nawożenia.