Gdy mój storczyk nie chce kwitnąć wsypuję to do doniczki. Domowy nawóz, który sprawia, że storczyk będzie uginać się od kwiatów! Prawdziwa bomba witamin i minerałów

Dlaczego storczyki nie kwitną?

Dla wielu osób to właśnie storczyki są najpiękniejszymi kwiatami doniczkowych. Odpowiednio pielęgnowane długo kwitną. W warunkach domowych storczyki potrafią kwitnąć nawet przez 15 lat. Zdarza się jednak, że z jakiś powodów storczyki nie chcą obsypywać kwiatami. Najczęstszą przyczyna wstrzymanego kwitnienia u storczyków są błędy pielęgnacyjne. Orchidee lubią nawilżone powietrze. Suche, nagrzane przez kaloryfery powietrze będzie źle na nie działać. W sezonie grzewczym warto postawić obok doniczki ze storczykiem miskę z wodą. Podczas parowania woda będzie zwilżać powietrze. Warto pamiętać, że storczyki, choć luba wodę nie powinny być przelewane. Za duża ilość wody może doprowadzić do gnicia korzenie, a w konsekwencji do całkowitego obumarcia rośliny. Częstym powodem wstrzymania kwitnienia u storczyków jest za bardzo zbite podłoże. Orchidee wymagają przepuszczalnego podłoża z odpowiednim drenażem. Do storczyków najczęściej polecany jest torf, keramzyt lub kora sosnowa. Zbyt twarde i zbite podłoże może zahamować rozwój całej rośliny.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nawożenie storczyków może być banalnie proste. Okazuje się, że aby odżywić kwiat wystarczy zwykły czosnek. To prawdziwa bomba witamin i minerałów, które pobudzą roślinę po zimie. Czosnek zawiera między innymi fosfor i potas, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu kwiatów. Dodatkowo czosnek chroni rośliny przed atakami chorób. Działa jak naturalna ochrona przed rozwojem chorób grzybowych. Możesz wsypać 2 łyżeczki czosnku granulowanego bezpośrednio do doniczki. Jeszcze lepszy efekt przyniesie czosnkowy wywar. Całą główkę czosnku przeciśnij przez praskę i zalej 1,5 wody. Odstaw na 2 dni, a następnie przecedź płyn przez gazę. Wlej go do dużej miski i wstaw tam doniczkę ze storczykiem. Kwiat pozostaw na około 30 minut, a następnie go wyjmij. Taka kąpiel odżywi storczyka i sprawi, że będzie on lepiej rósł.