Zrób to w kwietniu, w Twoja hortensja dostanie zastrzyk energii. Latem obsypie kwiatami niczym kobieta komplementami. Kwietniowa odżywka do hortensji w ogrodzie

Które rośliny przyciągają pszczoły do ogrodu? Najbardziej miododajne kwiaty, które zamienią Twój ogród w łąkę niczym z baśni. To warto sadzić w ogrodzie

Wlej 1 łyżeczkę do ozdobnego słoiczka i postaw na szafce w sypialni, a kojący zapach otuli każdy jej kąt. Piękny aromat odświeży powietrze. Naturalny zapach do sypialni

Pierwsze w sezonie nawożenie hortensji. Po jakie odżywki sięgać?

Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. To spektakularny krzew ozdobny, który doskonale radzi sobie w polskich warunkach. Kwitnie od późnej wiosny aż do jesieni. Kwiaty hortensji przypominają ogromne kule i przepięknie zdobią każdy ogród. Wśród najpopularniejszych odmian hortensji hodowanych w Polsce króluje bukietowa oraz ogrodowa. Rzadziej spotykana jest także hortensja pnąca. Przełom marca i kwietnia to bardzo ważny czas w pielęgnacji hortensji. To właśnie teraz powinno rozpocząć się nawożenie krzewów. To bardzo ważny zabieg, który wzmocni hortensje, a także zabezpieczy ją przed atakami szkodników oraz chorób. Profesjonalni ogrodnicy zalecają, aby wczesną wiosną stosować nawozy o przedłużonym działaniu, które stopniowo uwalniają substancje odżywcze do gleby. Odżywki do hortensji powinny zawierać azot, potas oraz fosfor. Minerały te biorą aktywny udział w procesach wzrostu krzewu, a także wydłużają procesy kwitnienia. Są niezbędna, aby hortensja obsypała latem pięknymi kwiatami.

Wśród kupnych odżywek do hortensji najczęściej polecany jest humus pozyskiwany w wyniku przetwarzania materii organicznej przez dżdżownice. To jeden z najcenniejszych ekologicznych preparatów do stosowania w ogrodzie. Z uwagi na bogactwo substancji odżywczych humus bardzo dobrze sprawdzi się właśnie do nawożenia hortensji. Poza dużą zawartością azotu, potasu i innym mikroelementów humus zawiera także enzymy i mikroorganizmy, które poprawiają strukturę gleby i wpływają na jej żyzność. Specjalne mieszanki możesz kupić w sklepach ogrodniczych. Wystarczy wymieszać około 250 ml preparatu z 10 l wody i podlewać tym hortensje. Tego rodzaju odżywkę możesz stosować przez cały sezon wegetacji. Do nawożenia hortensji wykorzystuje się także domowe nawozy ze skórek pomarańczy, fusów po kawie lub skórek z bananów. W sezonie możesz również podlewać hortensje wywarem z drożdży piekarskich.