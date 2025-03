Pod koniec marca posadź tę roślinę w ogrodzie, a w szczycie sezonu przepędzi kleszcze. Ten kwiat odstrasza kleszcze

Połącz w słoiczku 3 składniki i postaw na wannie w łazience, a relaksujący zapach otuli każdy kąt. Odświeży powietrze na wiele dni. Naturalny zapach do łazienki

Kleszcze to pajęczaki, które żywią się krwią zwierząt, w tym ludzi. Są one szeroko rozpowszechnione na całym świecie i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, ponieważ mogą przenosić różne choroby. Kleszcze mają spłaszczone, owalne ciało, które rozszerza się po napiciu się krwi. Wyposażone są w aparat gębowy przystosowany do wbijania się w skórę i ssania krwi. Rozmiar kleszcza zależy od gatunku i stadium rozwoju. Nienapite kleszcze mogą być bardzo małe, wielkości główki szpilki, natomiast napite krwią mogą osiągać rozmiar pestki winogrona. Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego ważne jest, aby znać zasady profilaktyki i wiedzieć, jak postępować w przypadku ukąszenia. Regularne oględziny ciała, stosowanie repelentów i odpowiedni ubiór mogą znacznie zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcza. W przypadku wystąpienia objawów choroby po ukąszeniu, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Ta roślina odstrasza kleszcze. Posadź ją u siebie w ogrodzie

Delikatnie i ciepłe zimy sprawiły, że sezon na kleszcze trwa w Polsce już praktycznie cały rok. Weterynarze już w styczniu apelowali, aby sprawdzać psy po spacerach. Nadchodząca wiosna to czas, gdy kleszczy w lasach i na polach pojawia się jeszcze więcej. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoją działkę i ogród przez tymi pajęczakami to warto posadzić rośliny odstraszające kleszcze. Ich intensywny zapach przepędza kleszcze. Taką rośliną jest między innymi lawenda. To aromatyczna bylina, która przepięknie zdobi każdy ogród. Posiada zapach, który odstrasza kleszcze i komary, a przy tym wabi pożyteczne owady, takie jak pszczoły oraz motyle. Lawendę warto sadzić blisko tarasów oraz altanek. Wychodząc na spacer warto sięgnąć po olejek lawendowy.

Wiosenna pielęgnacja lawendy

Lawendę powinno się przycinać kilka razu do roku. Pierwsze jest cięcie wiosenne, które przeprowadza się na starych krzewach. Najlepiej jest je przeprowadzić w zimowym okresie spoczynku zanim krzew na dobre zacznie wzrastać. Letnie cięcie lawendy to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Ma on na celu pozbycie się starych i przekwitających kwiatostanów. Podczas letniego cięcia usuwa się również bezlistne i wyschnięte łodygi. Takie cięcie wspomaga rozrost lawendy. Dzięki niemu krzew lepiej rośnie, a na pojedynczych łodygach pojawia się więcej kwiatów.