Kwiaty doniczkowe

Obierz, zetrzyj na tarce i dodaj do storczyka. Kwiat pobudzi się do wiosennego wzrostu. Domowa odżywka do storczyka, po której będzie rósł jak szalony

Jak odżywić storczyka? Nawożenie kwiatów doniczkowych to ważny element ich pielęgnacji. Rośliny doniczkowe mają ograniczony dostęp do substancji odżywczych z ziemi i dlatego potrzebują, aby dostarczać je z zewnątrz. Szczególnie istotne jest to wczesną wiosną, gdy rozpoczyna się sezon wegetacyjny. W pielęgnacji storczyka wystarczy, że regularnie zaaplikujesz mu tą domową odżywkę. Dostarczy ona cennych witamin i minerałów. Nawożenie storczyka na wiosnę.