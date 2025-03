Odkąd zaczęłam podlewać tym skrzydłokwiat rośnie jak popędzany biczem. Po raz kolejny wypuszcza białe kwiaty. Płynna odżywka do skrzydłokwiatu

Raz na dwa tygodnie podlewaj tym skrzydłokwiat. Będzie lepiej rósł

To przepiękny kwiat doniczkowy, który dodatkowo filtruje powietrze w pomieszczeniach. Skrzydłokwiat absorbuje zanieczyszczenia z powietrza, w tym alkohole oraz benzen i formaldehyd. Co ważne, skrzydłokwiat niweluje także poziom smogu w domu. To roślina często polecana mieszkańcom dużych miast. Nie jest trudna w pielęgnacji, a odpowiednia zadbana potrafi kwitnąć długimi miesiącami. Skrzydłokwiat najczęściej kwitnie wiosną oraz jesienią, ale jeżeli zapewni mu się korzystne warunki to może obsypywać kwiatami cały rok. Kwiat ten bardzo lubi wodę oraz wilgotne środowisko. Pod koniec sezonu grzewczego warto zadbać o odpowiednie nawilżenie powietrza. Pomóc może w tym miska z wodą stawiania niedaleko doniczki ze skrzydłokwiatem. Dodatkowo warto raz w tygodnie zraszać liście oraz łodygi. Najlepiej rośnie w lekko zacienionym miejscu, bez bezpośrednich promieni słonecznych. Jeżeli chcesz, aby skrzydłokwiat kwitł przez cały rok to pamiętaj, aby po przekwitnięciu delikatnie usuwać kwiatostany. Dzięki temu roślina będzie mogła ponownie wypuścić paki.

W okresie wczesnowiosennym warto wprowadzić nawożenie. Dzięki temu kwiat będzie silniejszy i w lepszej kondycji. Dobrym pomysłem są odżywki zawierające azot. Pierwiastek ten świetnie pobudza roślinę do kwitnienia, a także stymuluje procesy wzrostu. Azot delikatnie zakwasza glebę. Innym sposobem odżywienia skrzydłokwiatu jest podlewanie wodą z niewielką ilością soku z cytryny. Sama od lat podlewam skrzydłokwiat wodą z wymieszaną 1 łyżeczką cukru. Ta domowa odżywa pobudza skrzydłokwiat i sprawia, że roślina lepiej rośnie. Cukier dostarcza pokaźną dawkę węglowodanów, które stanowią źródło energii. Dodatkowo cukier stymuluje obecność pożytecznych mikroorganizmów i dobrze wpływa na kondycję roślin. 1 łyżeczkę cukru rozpuść w wodzie i podlewaj tym skrzydłokwiat raz na dwa tygodnie.

Autor: