Podlej bratki w marcu tą naturalną odżywką, a będą bosko kwitły do końca lata. Wysyp kolorowych kwiatów w ogrodzie. Domowy nawóz do bratków

Bratki, znane również jako fiołki ogrodowe, to jedne z najpopularniejszych kwiatów ozdobnych, które cieszą oczy swoją różnorodnością barw i długim okresem kwitnienia. Są idealne do uprawy w ogrodach, donicach oraz na balkonach. Jednak, aby bratki pięknie rosły i długo kwitły, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. I tu nie wolno zapominać o nawadnianiu i zapewnieniu im niezbędnego nasłonecznienia. Jest jeszcze jeden ważny zabieg, który sprawi, że bratki będą pięknie kwitły przez wiele tygodni. Chodzi o odżywienie tych roślin. W tym celu warto zastosować naturalny nawóz do bratków, który je wzmocni i pobudzi do kwitnienia. Podlej nim swoje rośliny już w marcu, kolorowe kwiaty będą zdobić Twój ogród lub balkon aż do ostatnich dni lata. Jak przygotować taki domowy nawóz do bratków? Potrzebujesz tylko dwóch składników.

Domowy nawóz do bratków z banana. Jak go zrobić?

Do przygotowania domowego nawozu do bratków potrzebujesz dojrzałego banana i wody. Banana wraz ze skórą pokrój w cienkie plasterki i wrzuć je do litrowego słoika. Zalej je ciepłą wodą tak, aby wypełnić słoik i pozostaw zakręcony na dwa dni. Po tym czasie przecedź płyn i podlej nim bratki w doniczkach lub w ogrodzie. Takie odżywianie bratków warto stosować raz na dwa tygodnie, a będą imponująco kwitły. Zawarte w bananach składniki odżywcze, takie jak fosfor i potas poprawiają wzrost, rozwój i plonowanie roślin.

Pielęgnacja bratków. Stanowisko, podlewanie

Pielęgnacja bratków nie jest skomplikowana, a regularne podlewanie, nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatów i ochrona przed chorobami i szkodnikami zapewnią im długie i obfite kwitnienie. Bratki najlepiej rosną w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Zbyt duże nasłonecznienie może prowadzić do przesuszenia rośliny, natomiast nadmierny cień osłabia kwitnienie. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko wilgotna, o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Bratki wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w okresach suszy. Należy jednak unikać nadmiernego moczenia gleby, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem, unikając zwilżania liści, co zmniejszy ryzyko chorób grzybowych.

