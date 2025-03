Tym naturalnym nawozem posypuję trawnik w marcu, a latem sąsiedzi przecierają oczy ze zdumienia. Jest zielony i gęsty bez suchych „placków”. Nawóz na wiosnę do trawy

Tym naturalnym nawozem posypuję trawnik w marcu, a latem sąsiedzi przecierają oczy ze zdumienia

Każdy posiadacz trawnika w ogrodzie przyzna, że wiosna to bardzo ważny okres w jej pielęgnacji. To właśnie wtedy murawa budzi się do życia po zimowym przestoju i potrzebuje składników odżywczych, które ją wzmocnią i pobudzą do wzrostu. Wbrew pozorom w pielęgnację trawnika trzeba włożyć naprawdę dużo energii, aby od wczesnej wiosny do końca jesieni cieszył nasze oko zielonymi i gęstymi kłosami. A chyba każdy zna ten problem, kiedy trawa, zamiast cieszyć zielonym kolorem, zaczyna żółknąć, usychać i przerzedzać. Już w marcu należy wykonać dwa istotne zabiegi na trawniku. Jeśli chcesz, aby trawa zdrowo rosła i wciąż była zielona, to dostarcz jej niezbędnych pierwiastków, takich jak: potas, żelazo, azot, magnez oraz fosfor. Ja w marcu posypuję trawnik popiołem drzewnym, który jest znakomitym i naturalnym nawozem do trawy. Robię to jeszcze przed pierwszym koszeniem, aby wzmocnić system korzeniowy trawy i pobudzić ją do wzrostu. Latem moi sąsiedzi podziwiają trawnik w moim ogrodzie i aż przecierają oczy ze zdumienia.

Nawóz na wiosnę do trawy. Jak go stosować?

Popiół, który najczęściej wyrzucamy, jest bogaty w składniki odżywcze, przydatne do pielęgnacji trawy. Są to m.in. wapń, potas, magnez i fosfor. Jak nawozić trawę popiołem? Wystarczy, że rozsypiesz go w ilości od 30 do 50 gramów na metr kwadratowy trawnika. Najlepiej robić to przed podlewaniem, dzięki czemu o wiele szybciej zostanie wchłonięty do gleby.

Pierwsze koszenie trawnika. Kiedy je wykonać?

Pierwsze koszenie trawnika po zimie należy wykonać dopiero wtedy, gdy ustaną mrozy. Najlepiej zatem wykonać je w kwietniu. Wtedy skróć ją do długości około 3 cm. Uważaj również, aby nie kosić trawnika w samo południe. Oczywiście zanim zabierzemy się do koszenia trawnika po zimie, musimy dobrze przygotować teren. Usunąć kamienie, patyki i stare liście, które nagromadziły się przez zimę. Warto także wyrównać teren, uzupełnić dziury, jeśli takie się pojawiły oraz przeprowadzić wertykulację.

