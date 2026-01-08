Nie mamy czasu na czytanie? Tak Polacy korzystali z cyfrowych książek w 2025 roku

W 2025 roku nie szukaliśmy specjalnej okazji do czytania – zaprosiliśmy książki do swojej codzienności. Literatura towarzyszy nam w różnych momentach dnia: w drodze do pracy, podczas spaceru czy w trakcie wykonywania domowych obowiązków. Chcemy mieć ulubione historie zawsze pod ręką, niezależnie od tego, co akurat robimy. Właśnie ta zmiana podejścia sprawia, że na książkę cyfrową poświęcamy coraz więcej czasu – tylko w tym roku średni czas czytania i słuchania przypadający na użytkownika Empik Go wzrósł aż o 22% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto już niemal połowa użytkowników sięga po więcej niż jedną książkę miesięcznie, udowadniając, że na dobrą historię zawsze znajdzie się odpowiedni moment.

Użytkownicy Empik Go nie tylko czytają więcej, ale też na bieżąco śledzą nowości wydawnicze. W 2025 roku aż 30% wybieranych tytułów stanowiły premiery, co pokazuje, że książka cyfrowa stała się jednym z najszybszych sposobów docierania do nowości i bestsellerów.Rosnące zaangażowanie użytkowników idzie w parze z popularyzacją książki cyfrowej. W 2025 roku liczba płacących subskrybentów aplikacji Empik Go zwiększyła się aż o 60%, co potwierdza, jak wiele osób ceni wygodę czytania ebooków i słuchania audiobooków.

Czytanie w ruchu. Audiobook pozwala odzyskać czas na książkę

Audiobooki stały się naturalną częścią codzienności – to format, który pozwala być blisko literatury nawet wtedy, gdy dzień jest wypełniony innymi obowiązkami. Nasze czytelnicze wybory idealnie pokrywają się z rytmem dnia i potrzebą obcowania z książką w różnych jego momentach. Szczyt słuchalności przypada na czas popołudniowych powrotów do domu między 15:00 a 17:00, kiedy książka umila nam czas spędzony w aucie czy jazdę autobusem oraz na wieczorne wyciszenie między 21:00 a 22:00, gdy audiobooki towarzyszą nam podczas relaksu przed snem.

Najlepiej oddają to słowa Ewy, jednej z użytkowniczek Empik Go, która przyznaje, że choć czytanie zawsze było jej pasją, trudno było jej wygospodarować na nie osobny moment w ciągu dnia. Kluczem okazało się przedefiniowanie codziennej rutyny – obowiązki domowe stały się przestrzenią na spotkanie z ulubioną książką. „Zawsze lubiłam czytać książki, ale jak się już jest dorosłym, ma się rodzinę i pracę, to trudno jest wydzielić czas […] Odkryłam jednak, że można łączyć przyjemne z pożytecznym, np. sprzątać i jednocześnie słuchać jakiejś fajnej powieści.”

Dla wielu z nas ta zmiana perspektywy okazała się kluczowa. Przestaliśmy szukać osobnego momentu na czytanie, a zaczęliśmy wplatać książki w codzienne czynności. Nieprzypadkowo więc w 2025 roku użytkownicy Empik Go spędzali z audiobookami średnio o 25% więcej czasu niż rok wcześniej.

Wieczór należy do ebooka

Choć dynamika wzrostu audiobooków była w 2025 roku silniejsza, także ebooki umacniały swoją pozycję. Średni czas spędzany na czytaniu ebooków na użytkownika wzrósł o 14% rok do roku, potwierdzając, że ten format pozostaje ważnym elementem cyfrowych czytelniczych rytuałów.

W przeciwieństwie do audiobooków, których konsumpcja – poza godzinami największego natężenia – rozkłada się relatywnie równomiernie w ciągu dnia, to po ebooki zdecydowanie najchętniej sięgamy wieczorową porą, między 20:00 a 23:00 – w czasie, który sprzyja wyciszeniu i skupieniu.

Zwiększone zainteresowanie ebookami pojawia się szczególnie w okresach urlopowych. W wakacje, podczas długich weekendów i wyjazdów, cyfrowa biblioteka zastępuje ciężkie walizki z książkami. Jak zauważają użytkownicy, możliwość zabrania ze sobą wielu tytułów w jednym czytniku sprawia, że czytanie łatwiej dopasować do zmiennego rytmu dnia.

Binge-reading i efekt serialu. Książki czytane „ciągiem”

Dane pokazują, że użytkownicy coraz chętniej kontynuują rozpoczęte opowieści. Średni poziom ukończenia książek w 2025 roku sięgnął 86%, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych rok do roku. To wyraźny sygnał, że czytelnicy trafiają na tytuły dopasowane do swoich gustów i konsekwentnie kończą rozpoczęte pozycje dzięki dobrze dobranym rekomendacjom w aplikacji.

Aż 35% książek wybieranych w 2025 roku stanowiły kolejne części serii. Szczególnie wyraźnie widać to w literaturze młodzieżowej, gdzie dominują wielotomowe opowieści. Co więcej, 60% użytkowników, którzy rozpoczęli serię, sięgało po jej kolejne tomy, traktując czytanie podobnie jak oglądanie ulubionego serialu. To książkowy odpowiednik binge-watchingu znanego z filmowych platform streamingowych.

Wśród najchętniej wybieranych cykli znalazły się m.in. „Harry Potter”, „Kolory Zła” Małgorzaty Oliwii Sobczak oraz seria „Joanna Chyłka” autorstwa Remigiusza Mroza, które po raz kolejny potwierdziły, że dobrze opowiedziane historie przyciągają czytelników na dłużej.

Gatunki, które towarzyszą nam na co dzień. Obyczaj i kryminał na pierwszych miejscach

W 2025 roku najwięcej czasu spędzaliśmy z literaturą obyczajową oraz kryminałem, sensacją i thrillerem, czyli tytułami, które pozwalają oderwać się od codzienności, ale jedocześnie łatwo „wciągają” i towarzyszą w rutynowych czynnościach. Te dwie kategorie książek odpowiadają za ponad 60% czasu spędzanego na czytaniu w Empik Go.Wybory te różnią się także ze względu na płeć. Kobiety częściej sięgały po literaturę obyczajową i historie skupione na relacjach, natomiast mężczyźni chętniej wybierali kryminały, sensację i thriller oraz literaturę faktu.

Wysoko w zestawieniach znalazła się również literatura dziecięca, która coraz częściej staje się elementem rodzinnych rytuałów. Zmianie uległ także sposób korzystania z aplikacji przez najmłodszych – w 2025 roku liczba użytkowników korzystających z trybu dziecięcego w Empik Go wzrosła ponad dwukrotnie, co potwierdza rosnącą potrzebę rodziców posiadania dostępu do bezpiecznych treści dla najmłodszych. To odpowiedzialnie zaprojektowane cyfrowe środowisko sprzyja zarówno samodzielnemu odkrywaniu historii, jak i wspólnemu słuchaniu w rodzinnym gronie.

Wśród najpopularniejszych serii bajek dla najmłodszych znalazły się: „Baśniobór” Brandona Mulla, „Mazurscy w podróży” Agnieszki Stelmaszyk oraz „ Emi Tajny Klub Superdziewczyn“ Agnieszki Mielech.

Rekordy roku: autorzy i głosy, z którymi spędziliśmy miliony godzin

Cyfrowe czytanie to także silne przywiązanie do autorów i lektorów. W 2025 roku użytkownicy Empik Go spędzili z książkami Remigiusza Mroza ponad 1,8 miliona godzin (czyli ponad 200 lat), co ponownie czyni go najchętniej wybieranym autorem na platformie. Podobnie jak w ubiegłym roku w czołówce znaleźli się również m.in. J.K. Rowling, Małgorzata Oliwia Sobczak czy Sarah J. Maas - twórcy kojarzeni z rozbudowanymi światami i wielotomowymi historiami.

Coraz większą moc przyciągania mają także lektorzy. Głos Filipa Kosiora był najczęściej wybieranym i wyszukiwanym w aplikacji Empik Go. Jak wskazuje jedna z użytkowniczek Empik Go: „Często wracam do tej samej historii w dwóch formach: najpierw czytam ebooka, a później słucham wersji audio. To niesamowite, jak dzięki interpretacji lektora ta sama opowieść potrafi nabrać zupełnie innego znaczenia”. Pokazuje to, że dla wielu użytkowników sposób narracji jest równie ważny jak sama historia.

Książka dopasowana do życia

Podsumowanie 2025 roku pokazuje, że książka cyfrowa stała się naturalnym elementem codzienności. Audiobooki towarzyszą Polakom w ruchu, ebooki pomagają zwolnić wieczorem, a serie książkowe wciągają na długie godziny, podobnie jak ulubione seriale.

Empik Go, analizując nawyki swoich użytkowników, obserwuje nie tylko wzrost skali, ale przede wszystkim zmianę sposobu obcowania z literaturą – bardziej elastycznego, dopasowanego do rytmu dnia i realnych potrzeb współczesnych czytelników. To także efekt pracy zespołu Empik Go, autorów, lektorów i wydawców, którzy przez cały rok tworzyli i rozwijali ofertę, oraz tysięcy użytkowników, którzy każdego dnia wybierali książki – czytając i słuchając ich w milionach godzin. Dzięki nim cyfrowa literatura żyje, zmienia się i coraz mocniej wpisuje w codzienność.