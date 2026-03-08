Wymieszaj z 3 łyżkami na gęstą pastę. Wyżre brud z fug balkonowych po zimie. Będą jak nowe. Czyszczenie fug na balkonie

Przygotuj balkon na wiosnę, zaczynając od dokładnego wyczyszczenia fug, które po zimie mogą być pełne brudu.

Zamiast silnych chemikaliów, stwórz domową pastę z sody oczyszczonej i wody utlenionej, by przywrócić fugom blask.

Odkryj, jak ten prosty dwuskładnikowy roztwór w kilka minut usunie uporczywe zabrudzenia z fug balkonowych.

Wymieszaj z 3 łyżkami na gęstą pastę. Wyżre brud z fug balkonowych po zimie

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wiele osób rozpoczyna przygotowania do wiosny. Jednym z zadań, które na nas czekają jest uprzątnięcie balkonu. Zwłaszcza jeśli planujemy na nim umieścić rośliny i kwiaty. A z pewnością po zimie płytki na balkonie nie prezentują się estetycznie, dlatego warto w pierwszej kolejności zabrać się za umycie podłóg. Zanim jednak przystąpimy do mycia płytek balkonowych, nie możemy zapominać o starannym czyszczeniu fug między nimi. To w tych wąskich spoinach z łatwością gromadzi się kurz i błoto, które przez okres zimy się utrwalają. Zamiast jednak sięgać po silne chemiczne detergenty, wypróbuj domową pastę do czyszczenia fug. Przygotujesz ją z dwóch składników, które zapewne masz w swoim domu i bez zbędnego wysiłku przywrócisz fugom na balkonie ich dawny wygląd. Wymieszaj sodę oczyszczoną z trzema łyżkami wody utlenionej, aż powstanie gęsta pasta. Nałóż ją na spoiny, a wyżre z nich brud w kilka minut.

Czyszczenie fug na balkonie po zimie. Będą jak nowe

Przepis na pastę czyszczącą fugi balkonowe jest prosty. Jak już wspomniałam, potrzebujesz trzech łyżek wody utlenionej i 200 g sody oczyszczonej. Oba składniki starannie wymieszaj, aby utworzyły jednolitą konsystencję. Dla lepszego efektu wpuść 5 kropli płynu do naczyń. Pastę czyszczącą nałóż na spoiny, odczekaj 30 minut i wyszoruj fugi szczoteczką lub gąbką. Na koniec przetrzyj płytki wilgotną ścierką. Soda oczyszczona, która doskonale sprawdzi się w usuwaniu brudu z jasnych spoin płytek, na przykład białych lub beżowych. Wynika to z faktu, że ma ona właściwości ścierające i dzięki nim pomaga usunąć zanieczyszczenia mechanicznie. Z kolei woda utleniona z łatwością usuwa przebarwienia i plamy, przywracając fugom jasny kolor. Dlatego to duet idealny w walce z brudem w fugach.

Mycie płytek balkonowych na wiosnę

Kolejnym etapem porządków na balkonie jest oczywiście mycie płytek. Najpierw starannie zamieć podłogę, aby pozbyć się z niej piasku czy liści. Wtedy można przystąpić do czyszczenia kafelków. Ja zawsze przygotowuję domowy płyn do mycia płytek na balkonie. Do 4 litrów letniej wody wsypuję 3 łyżki sody, mieszam i myje nim płytki. Soda doskonale radzi sobie z wszelkimi zabrudzeniami na podłodze i to bez konieczności szorowania.

