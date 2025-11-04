Dwa składniki i odrobina wody. Wyżre brud z fug bez szorowania. Będą czyściutkie jak za nowości. Sposób na czyszczenie fug

Fugi szybko tracą estetyczny wygląd, gromadząc brud, zwłaszcza te jasne.

Czyszczenie fug domowymi sposobami

Fugi, czyli te malutkie spoiny między płytkami bardzo szybko gromadzą brud. W efekcie już po kilku tygodniach zmieniają swój kolor i tracą estetyczny wygląd. Jest to zauważalne zwłaszcza na jasnych fugach. Wówczas uratować je może jedynie regularne czyszczenie. A czym to zrobić, aby spoiny odzyskały swój dawny wygląd? Otóż okazuje się, że czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. A czym najlepiej czyścić fugi, aby nie musieć ich szorować? Tu warto zastosować produkty, które chyba większość z nas ma w swojej kuchni, a są niedocenionymi środkami czyszczącymi. Jednym z nich jest soda oczyszczona, która doskonale sprawdzi się w usuwaniu brudu z jasnych spoin płytek, na przykład białych lub beżowych. Jeśli zatem widzisz, że fug na podłodze w kuchni lub na przedpokoju wymagają czyszczenia, bo straciły swój pierwotny wygląd, to w pierwszej kolejności wypróbuj ten domowy płyn do czyszczenia fug.

Dwa składniki i odrobina wody. Wyżre brud z fug bez szorowania

Jednym ze sposobów na wyczyszczenie brudnych fug jest domowy płyn. Jeśli widzisz, że fugi w Twoim domu wymagają czyszczenia, bo straciły swój pierwotny wygląd, to w pierwszej kolejności wypróbuj ten domowy płyn do czyszczenia fug. Wystarczy wymieszać około 30 kropli wody utlenionej z opakowaniem sody oczyszczonej i dodać odrobinę wody. Powstały płyn nałóż na brudne spoiny. Po 30 minutach delikatnie wyszoruj szczoteczką do zębów i przetrzyj ścierką zbierając resztki preparatu.

Czyszczenie fug. Soda oczyszczona i woda utleniona. Jak działają?

Soda oczyszczona, która doskonale sprawdzi się w usuwaniu brudu z jasnych spoin płytek, na przykład białych lub beżowych. Wynika to z faktu, że ma ona właściwości ścierające i dzięki nim pomaga usunąć zanieczyszczenia mechanicznie. Z kolei woda utleniona z łatwością usuwa przebarwienia i plamy, przywracając fugom jasny kolor. Dlatego to duet idealny w walce z brudem w fugach.