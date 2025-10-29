Na czyszczenie brudnego okapu zastosuj metodę klina. Wylej 1 łyżkę na ścierkę i przetrzyj zabrudzenia. Tak czyszczą okapy w najlepszych restaurcjach

Czyszczenie okapu bywa uciążliwe ze względu na jego umiejscowienie i trudne do usunięcia, tłuste zabrudzenia.

Zaleca się demontaż osłony filtra i dokładne czyszczenie obudowy po odłączeniu urządzenia od prądu, a także regularną wymianę filtra.

Istnieje nietypowa, ale skuteczna metoda usuwania tłuszczu – użycie oliwy lub oliwki dla niemowląt.

Odkryj, jak krok po kroku wykorzystać tę metodę, aby Twój okap lśnił czystością bez zacieków!

Jak czyścić okap?

Czyszczenie okapu jest uciążliwe nie tylko z uwago na trudne do usunięcia zabrudzenia, ale także jego wiszącą pozycję nad kuchenką. Często trzeba się nieźle nakombinować, aby dokładnie wyczyścić wszystkie zakamarki. Aby ułatwić sobie to zadanie warto zdemontować płytę chroniącą filtr okapu i umyć ją w zlewie. Całą obudową okapu należy dokładnie wyczyścić, najlepiej wchodząc na niewielki taboret. Pamiętaj, że czyszcząc okap musi on być odłączony od prądu. Ostatnim krokiem jest wyczyszczenie filtra. To właśnie on zbiera najwięcej zabrudzeń oraz brzydkich zapachów. Jeżeli chcesz, aby Twój okap działał sprawnie przez wiele lat pamiętaj o regularnych czyszczeniu oraz wymienianiu filtra.

Namocz w tym ściereczkę i przetrzyj okap. Te metodę polecają w najlepszych restauracjach

Okap z uwagi na swoje zastosowanie bardzo szybko się brudzi. Jego powierzchnia pokrywa się tłustymi zabrudzeniami, które bardzo ciężko schodzą. Zwykła woda z płynem do naczyń na nic się tutaj zda. Niektórzy do czyszczenia tłustych zabrudzeń polecają ocet lub sodę oczyszczoną, ale okazuje się, że jest jeszcze skuteczniejsza metoda. Mówi się, że tłuste zanieczyszczania najlepiej usuwać przy pomocy tłustych środków. To trochę metoda klina. Do czyszczenia okapu możesz zatem wykorzystać zwykłą oliwę lub oliwkę dla niemowląt. Ich tłusta konsystencja delikatnie rozpuści zabrudzenia pozostawiając powierzchnię idealnie czystą. Na ściereczkę wylej niewielką ilość oliwy lub oliwki dla niemowląt, dokładnie wytrzyj nią okap i pozostaw na kilka minut. Następnie umyj go z dodatkiem wody i płynu do naczyń i wytrzyj do sucha. Tą samą metodą możesz umyć pokrywę zabezpieczającą filtr. Ten sposób usunie wszystkie trudne zabrudzenia i nie pozostawi nieestetycznych zacieków.