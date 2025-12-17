Zimowa odżywka do skrzydłokwiatu. Wsyp dwie łyżeczki do doniczki, skrzydłokwiat zagęści się i zakwitnie.

Skrzydłokwiat to piękna roślina, która wniesie do Twojego domu tropikalny klimat, ale by zakwitła, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji.

Częstym problemem jest brak kwitnienia, spowodowany złym nawożeniem lub niewłaściwym stanowiskiem – roślina potrzebuje jasnego, ale rozproszonego światła.

Odkryj domowe sposoby na pobudzenie skrzydłokwiatu do kwitnienia i spraw, by zachwycał bujnymi kwiatami!

Skrzydłokwiat w naturze rośnie w cieniu lasów tropikalnych. Dlatego chcąc cieszyć się okazałymi kwiatami, trzeba spełnić podobne wymagania. Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie, to najprawdopodobniej źle odczytaliśmy zalecenia dotyczące pielęgnacji. W naturalnym środowisku roślina jest osłonięta od ostrych promieni słonecznych, ale ma dostęp do jasnego światła. Dlatego najczęstszym powodem braku kwiatów jest za ciemne stanowisko. Nie wolno także ustawiać go na nasłonecznionym parapecie. Ostre światło jest szkodliwe dla rośliny. Kolejnym powodem, przez który skrzydłokwiat nie kwitnie, może być złe nawożenie. Zamiast stosować bogatą w azot odżywkę do roślin zielonych, lepiej zasilić kwiat preparatem do roślin kwitnących. Można też wykorzystać domową odżywkę.

Wsyp dwie łyżeczki do doniczki, skrzydłokwiat zagęści się i zakwitnie. Zimowa odżywka do skrzydłokwiatu

Jedną z najlepszych domowych odżywek do skrzydłokwiatu jest popiół drzewny, dlatego, jeśli palisz drewnem w kominku, nie wyrzucaj tego, co zostanie, gdy ogień zgaśnie. Popiół drzewny jest bogaty w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie i zdrowy wzrost roślin. Wsyp dwie łyżeczki popiołu drzewnego do ziemi w doniczce i dokładnie wymieszaj. Możesz też przygotować wodę do podlewania skrzydłokwiatu z dodatkiem popiołu w proporcach 2:1. Czyli dwie szklanki wody szklanka popiołu. Pamiętaj jednak, by takiej odżywki nie stosować częściej niż dwa razy w miesiącu. Nadmiar składników odżywczych może przyczynić się do żółknięcia liści.

Fusy do skrzydłokwiatu

Innym, skutecznym sposobem na wzmocnienie skrzydłokwiatu jest użycie kawowych fusów. Zawierają azot, potas, fosfor oraz niewielkie ilości wapnia, magnezu, żelaza i cynku, a więc składników cennych dla wzrostu rośliny. Dzięki takiej odżywce wzbogacamy glebę i lekko ją zakwaszamy. Skrzydłokwiat staje się bujnie zielony i zdrowo kwitnie. Żeby przygotować domową odżywkę do kwiatów, wystarczy zmieszać fusy z ziemią doniczkową w proporcji 1:5. Łyżka fusów na pięć łyżek ziemi. Taką mieszanką posypujemy wierzch doniczki. Drugim sposobem jest roztwór do podlewania. Dwie łyżeczki fusów po kawie mieszamy z litrem odstanej wody. Taką mieszanką podlewamy skrzydłokwiat dwa razy w miesiącu.