Czym podlewać skrzydłowkwiat w grudniu? Wystarczą 4 kostki tego, a marniejąca roslina natychmiastowo odbije. Nawet osoby niemające ręki do roślin. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Jak podlewać skrzydłokwiat zimą? Tego potrzebują kwiaty o tej porze roku

Zima to trudny okres nie tylko dla roślin ogrodowych. Również kwiaty doniczkowe mają wtedy utrudniony dostęp do promieni słonecznych, a wysuszone przez grzejniki, powietrze może okazać się dla nich zabójcze. Zimą można ograniczyć podlewanie roślin i robić to tylko, gdy ziemia robi się sucha. W tym okresie należy zwrócić uwagę na to, by nie przelewać roślin. Zbyt duża ilość wody może doprowadzić do gnicia korzeni, a to pierwsze krok do całkowitego obumarcia rośliny. Skrzydłokwiat latem należy podlewać co 2 dni, a zimą można ograniczyć do jednego razu na tydzień. Aby roślina miała stały dostęp do wody wiele osób stosuje kostki lodu. To sprytny patent, który pozwala zimą zadbać o prawidłowo nawodnienie. Ta metoda jest bezpieczna, a badania wykazały, że niska temperatura kostek lodu nie wpływa na kondycję rośliny. Włóż 4 kostki lodu do doniczki ze skrzydłokwiatem. Pamiętaj, by zimą nie stawiać kwiatów doniczkowych blisko grzejników. Ciepłe i suche powietrze mogą sprawić, że roślina zacznie marnieć.

Zimowa odżywka do skrzydłokwiatu. Wrzuć garść tego do doniczki

Skrzydłokwiat można nawozić domowymi sposobami. Dzięki temu roślina będzie miała regularny dostęp do potrzebnych jej składników odżywczych. Zimą należy zrezygnować bogatych, wieloskładnikowych odżywek na rzecz tych naturalnych. Wzmocnią one roślinę i sprawią, że lepiej przetrwa ona tę porę roku. Dobrze pielęgnowany skrzydłokwiat może zakwitnąć nawet zimą. Aby tak się stało potrzebuje on jednak dodatkowego odżywienia. Świetnie w tym celu sprawdzą się łupiny po orzechach włoskich. Wystarczy, że pokruszone łupiny włożysz do doniczki i przysypiesz ziemią. Będą one stopniowo uwalniać składniki odżywcze do gleby i zapobiegną wysychaniu ziemi doniczkowej. Łupiny po orzechach zawierają dużo potasu oraz fosforu. Oba te składniki potrzebne są rośliną. Wzmacniają one system korzeniowy i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo łupiny po orzechach maja także żelazo, cynk i magnez, które poprawiają odporność roślin.