Czym podlewać grudnik w grudniu? Wystarczy 1 saszetka, a grudnik obsypie kwiatami. Domowy nawóz do grudnika

Czym podlewać grudnik zimą? Dzięki temu bożonarodzeniowy kaktus szybciej zakwitnie

Grudnik, inaczej nazywany także bożonarodzeniowym kaktusem to jeden z najpopularniejszych zimowych kwiatów doniczkowych. Jaka sama nazwa wskazuje grudnik upodobał sobie grudzień i to właśnie w tym miesiącu najczęściej zakwita. Dzięki temu zdobi domy na Boże Narodzenie, a jego czerwone lub różowe kwiaty genialnie wpasowują się w atmosferę Świąt. Aby jednak grudnik zakwitł w oczekiwanym okresie to należy o niego odpowiednio zadbać. W okresie zimowym najważniejsze jest podlewanie. To właśnie ono będzie decydować o prawidłowym wzroście rośliny. Do odżywienia grudnika świetnie sprawdzą się domowe odżywki. Eksperci wskazują, że grudnik dobrze rośnie nawożony ekstraktem ze skórek po bananach lub naparem z czarnej herbaty. Wystarczy, że w niewielkim garnuszku zaparzysz czarną herbatę i odczekaj aż wystygnie. Tak przygotowany napar wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1 i raz w tygodniu podlewaj nim grudnika. Liście herbaty możesz dodatkowo wymieszać z ziemią w doniczce. Czarna herbata stanowi wspaniały nawóz do roślin. Poprawia ich witalność i stymuluje procesy wzrostu. Kwiaty podlewane herbatą stają się bardziej wytrzymałe i odporne. Lepiej rosną i szybciej zakwitają.

Jak podlewać grudnik zimą? Dzięki temu ziemia w doniczce nie będzie przesuszona

Zimowe podlewanie kwiatów doniczkowych stanowi prawdziwe wyzwanie. Z jednej strony zimą rośliny nie potrzebują tak dużo wody jak latem, ale suche i mroźne powietrze może działać na nie niekorzystnie. W przypadku grudnika należy zadbać, by kwiat miał regularnie wilgotne podłoże. Nie można doprowadzić do jego wysuszenia. Nie należy jednak popadać w skrajności. Zbyt duża ilość wody może sprawić, że korzenie grudnika zaczną gnić. Jeżeli woda zbiera się w podstawce to należy ją odlać. Jednym ze sposobów na utrzymanie wilgoci w doniczkach są kostki lodu. To dość nietypowy sposób, który zapobiegnie przesuszanie się ziemi. Wystarczy, że do doniczki z grudikiem włożysz 3 kostki lodu. Stopniowo będą się one rozpuszczały i uwalniały wodę do ziemi. Niektórzy zastanawiają się, czy zimny lód nie będzie szkodliwy dla roślin. Badania wykazały, że sposób ten nie wpływa na kondycję kwiatów doniczkowych.