Zrób to z grudnikiem zanim w kalendarzu wybije połowa grudnia. Grudnik obsypie kwiatami i będzie większy niż dotychczas. Mieszanka ziół, która odżywi marniejącego grudnika

Podlewaj tym grudnik, a na Boże Narodzenie obsypie kwiatami. Domowa odżywka do grudnika

Grudnik naturalnie pochodzi z deszczowych lasów Brazylii. To roślina, która lubi wilgoć i zakwita na przełomie listopada oraz grudnia. Zdarza się, że grudnik kwitnie także wiosną. W naszym klimacie uwielbiany jest przede wszystkim za to zimowe kwitnienie. Grudnik często zakwita na Boże Narodzenie i jest jednym z kwiatów - symboli tych świąt. Grudnik to prawidłowego kwitnienia potrzebuje odpowiedniego odżywienia. Na przełomie listopada oraz grudnia możesz zacząć nawozić grudnik. Dzięki temu roślina będzie wzmocniona i gotowa na sezon kwitnięcia. Do kaktusa bożonarodzeniowego możesz sięgnąć po domowe odżywki. Świetnie sprawdzą się napary do podlewania z pokrzywy oraz skórki po bananach. Nieco mniej znaną, ale równie skuteczną, odżywką do grudnika jest ta z łupin po cebuli. To bogate źródło wielu cennych witamin i minerałów. Łupiny po cebuli zawierają między innymi aroten, fitocyny, kwas nikotynowy, potas, fosfor, magnez, miedź, żelazo, mangan, liczne witaminy z grupy B oraz E i C. Poprawiają stan gleby, stymulują procesy wzrostu oraz kwitnienia u roślin oraz wzmacniają system korzeniowy. Do słoika wrzuć łupiny z 3 dużych cebul i zalej je gorącą wodą. Całość odstaw w ciemne miejsce na około dobę. Następnie dokładnie przecedź i wymieszaj z wodą w proporcjach 1:5. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj grudnika raz na dwa tygodnie.

Jak pielęgnować grudnik zimą? Podstawowe zasady

Bardzo ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest odpowiednie stanowisko. Ten gatunek nie lubi ostrego światła słonecznego. Najlepiej kwitnie na stanowiskach z rozproszonym światłem. Za duża ilość promieni słonecznych sprawi, że liście zaczną marnieć i czerwienić się.

Zimą grudnik nie potrzebuje dużo światła. W okresie od września do grudnia potrzebuje aż 12 godzin ciemności. Dodatkowo grudnik to roślina, która nie wymaga ciepła. Lepiej rośnie w niższych temperaturach.

Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia.