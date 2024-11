Wystarczy 1 łyżeczka. Zrób to, a Twój marniejący skrzydłokwiat momentalnie sie podniesie. Liście przestaną robić sie brązowe. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Mieszam 4 składniki i mam domowe tabletki do zmywarki. Naczynia błyszczą z czystości niczym diament i to za grosze. Domowe kapsułki do zmywarki

Wymieszaj z wodą i podlewaj tym skrzydłokwiat. Domowa odżywka, która podniesie marniejącą roślinę

Jego łacińska nazwa to Spathiphyllum, a naturalnie występuje na terenach terenów Ameryki Południowej i Środkowej, a także w Azji oraz Oceanii. Skrzydłokwiat stał się jednym z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w Polsce. Jest szczególnie pożądany z uwagi na swoje właściwości. Skrzydłokwiat oczyszcza powietrze z toksyn i pochłania zarodniki pleśni. Jest rośliną stosunkową łatwą w pielęgnacji, ale ma swoje wymagania. Jako kwiat tropikalny nie najlepiej znosi polskie zimy. W tym okresie skrzydłokwiat może zacząć marnieć i opadać. Aby roślina mogła w pełni wykorzystać swój potencjał należy ją odpowiednio odżywiać. Jesienią oraz zimą świetnie sprawdzi się ta domowa odżywka. Ten naturalny nawóz wzmocni roślinę i będzie stymulować jej odporność. Dodatkowo pobudza on wzrostu, a także przyczynia się do lepszego kwitnienia. Skrzydłokwiat najczęściej zakwita wiosną i jesienią, jednak w odpowiednich warunkach może kwitnąć cały rok. Aby przygotować domową odżywkę do skrzydłokwiatu należy wymieszać 1 litr wody z 1 łyżeczką sody oczyszczonej. Tak przygotowanym roztworem należy podlewać roślinę raz w miesiącu. Co ciekawe, mieszanki wody oraz sody oczyszczonej może używać także do zraszania liści. W ten sposób wspomaga ona regenerację oraz przeciwdziała więdnięciu.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat zimą?

Częstym problemem zimowej pielęgnacji roślin jest suche powietrze. Sezon grzewczy sprawia, że powietrze w wielu domach staje się suche. W takim przypadku liście skrzydłokwiatu mogą zacząć brązowieć. Roślina ta wymaga regularnego podlewania oraz zraszania. Podlewanie musi być systematyczne, ale umiarkowane. Nie wolno doprowadzić do przelania rośliny i gnicia korzeni. Skrzydłokwiat potrzebuje przepuszczalnego podłoża o naturalnym pH. Roślina ta nie lubi przeciągów i lepiej nie trzymać jej blisko często otwieranych okien. Skrzydłokwiat może być nawożony. Domowe odżywki pobudzą roślinę do lepszego wzrostu oraz będą stymulowały procesy kwitnienia.