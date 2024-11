W piątek przetrzyj tym meble, a kurz nie wróci przez wiele dni. Domowy płyn antystatyczny, który sprawi, że drobiny kurzu nie będą osiadały na meblach

Mieszam 4 składniki i mam domowe tabletki do zmywarki. Naczynia błyszczą z czystości niczym diament i to za grosze. Domowe kapsułki do zmywarki

Dodaj 2 łyżki tego i przetrzyj meble. Kurz nie będzie się na nich osadzał przez wiele dni

Wycieranie kurzu to nienawidzone zajęcie przez wiele osób. Środki czystości zamiast usuwać zarodniki kurzu często jedynie rozcierają go po czyszczonych powierzchniach. Dodatkowo, już po kilku godzinach od wycierania kurz może nawracać. To syzyfowa praca, której trud idzie na marne. Gospodynie domowe w takich sytuacjach polecają sięgnąć po domowe sposoby. Okazuje się, że wśród domowych patentów na sprzątanie znajdzie się także trik na wycieranie kurzu. Dobry płyn do kurzu zawiera właściwości antystatyczne. Zapobiegają one ponownemu osadzaniu się drobinek kurzu na meblach i sprawiają, że brud nie rozciera się po czyszczone powierzchni. Świetnie właściwości antystatyczne posiada ocet lub płyn do płukania. Wystarczy, że do wody dodasz 2 łyżki stołowe płynu do płukania i taką mieszanką przetrzesz meble w domu. Ściereczka nie może być zbyt mokra ponieważ powstaną wtedy nieestetyczne smugi. Do wycierania kurzu dobrze sprawdzi się także ocet. Do wody dodaj kilka kropel płynu do naczyń, 1 łyżkę oliwy oraz 2 łyżki octu. Całość dobrze wymieszaj i taką mieszanką przecieraj powierzchnie mebli. Zapobiegnie ona ponownemu osadzaniu się drobinek kurzu, a meble będą czyste i błyszczące przez wiele dni.

Wycieranie kurzu. Co zrobić, aby kurz nie osadzał się na meblach?

Kurz to unoszący się w powietrzu brud zebrany z całego mieszkania. To między innymi ziarenka piasku z zewnątrz, włosy, sierść zwierząt, różnego rodzaju pyłki, a nawet martwy naskórek. To wszystko osadza się na melbach powodując powłokę kurzu. Aby zminimalizować kurz należy zadbać o porządek w mieszkaniu. Bardzo ważne jest regularne pranie pościeli, firanek, zasłon oraz dywanów. To właśnie w nich osadza się najwięcej drobinek kurzu. Należy również często wietrzyć. W ten sposób oczyszczamy powietrze w pomieszczaniach. Do wycierania kurzu najlepiej sięgać po bawełniane ściereczki. Absorbują one zanieczyszczenia i nie rozcierają ich po czyszczonej powierzchni.