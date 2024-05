Kurzu na meblach nie widać nawet przez tydzień. Domowy płyn tworzy powłokę odpychającą kurz i sprawia, że meble lśnią znacznie dłużej

Podlewam tym pelargonie co 7 dni w maju. Kwitną jak na drożdżach. Bujne kwiaty wypełniły doniczkę. Domowy nawóz do pelargonii

Odkąd myję tym domowym płynem meble, kurzu nie widać nawet przez tydzień. Tworzy powłokę odpychającą kurz

Walka z kurzem osiadającym na meblach to syzyfowa praca. Często już kilka godzin po przetarciu szafek można dostrzec powłokę na ich powierzchni. Wtedy wiele pań domu zadaje sobie pytanie, czy istnieje jakiś skuteczny sposób na kurz na meblach? Ja od miesięcy stosuję domowy płyn antystatyczny do mebli, na który przepis znalazłam na Instagramie na profilu @porzadekzglowa. Mieszam pół szklanki wody i pół szklanki octu jabłkowego. Do mieszanki dodaję 5 kropli olejku eterycznego. Spryskuję tym ekologicznym płynem meble i przecieram ściereczką. Po chwili lśnią, a kurz nie osiada na nich nawet przez tydzień. Otóż ocet jabłkowy ma właściwości antybakteryjne, antygrzybiczne i przeciwwirusowe. Dodatkowo spryskanie powierzchni mieszanką z octu jabłkowego i wody redukuje elektryzowanie się, co z kolei ogranicza przyleganie kurzu do mebli czy sprzętów.

Co zrobić, aby kurz nie osiadał na meblach?

Jeśli chcesz uniknąć sytuacji, w której chwile po wytarciu mebli ten pojawia się znowu na ich powierzchni, podczas sprzątania trzymaj się tych kilku zasad:

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna. Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli. Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.