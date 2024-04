Spryskuję tym okna i wycieram do sucha. Szyby lśnią jak diament przez wiele tygodni. Sposób na mycie okien

Spryskuję tym okna i wycieram do sucha. Szyby lśnią jak diament przez wiele tygodni

Która z nas nie marz o perfekcyjnie czystych oknach bez smug? Z racji, że mycie okien z pewnością do najprzyjemniejszych zadań nie należy, warto wykorzystać trik, dzięki któremu szyby będą czyste znacznie dłużej niż po tradycyjnym myciu. Jakiś czas temu odkryłam na Instagramie genialny płyn, który sprawia, że moje okna lśnią niczym diament już kolejny tydzień. "Okna dzięki tej jednej czynności są 2-3x dłużej czyste. Więc rozwiązanie idealne dla tych osób, które nie lubią myć okien" - napisała na Instagramie Ola Smorawski, ekspertka od organizacji przestrzeni i nie kłamała. Wystarczy po umyciu okien spryskać szyby płynem hydrofobowym i wytrzeć do sucha. Płyn hydrofobowy zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody. Dzięki temu na szybach nie zobaczysz zacieków po deszczu przez naprawdę długi czas.

Mycie okien bez smug. Domowe sposoby

Pamiętaj, że zanim użyjesz płynu hydrofobowego, dokładnie umyj szyby. Czym zatem myć okna, aby były bez smug? Wlej szklankę nabłyszczacza do 3 litrów wody. Dla ułatwienia zadania możesz przelać miksturę do spryskiwacza i umyj nią okna. Zawarty w nim sok z cytryny oraz alkohol skutecznie usuną osad z szyb i sprawią, że szyby będą ładnie się błyszczeć. Zamiast płynu nabłyszczającego można również zastosować wodę z dodatkiem octu. Ważne jest również to, aby zrezygnować z używania ręczników papierowych, które zostawiają na powierzchni paprochy. Zdecydowanie lepiej myć okna ściereczką z mikrofibry. Specjaliści zdecydowanie odradzają, aby okna myć w samo południe, kiedy pada na nie słońce. Mocne słońce powoduje, że płyn na rozgrzanych szybach szybko zasycha i zostawia nieestetyczne smugi. Dlatego lepiej to robić z samego rana lub wieczorem.