Wlej łyżkę do letniej wody i przetrzyj meble. Kurz długo na nich nie osiądzie. Sposób na mycie mebli z kurzu

Jak sobie radzić z kurzem na meblach?

Kurz na meblach potrafi zepsuć humor niejednej pani domu. Czasami wystarczy kilka godzin po zakończeniu czas porządków domowych, aby kurz znowu osiadł na meblach. To prawdziwa zmora. Dlatego podczas sprzątania warto trzymać się kilku zasad.

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna. Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli. Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.

Istnieje kilka sposobów na kurz na meblach, które doskonale poradzą sobie z tym problemem. Po pierwsze przetarcie mebli zwilżoną ściereczką. To powszechny sposób utrzymania mebli w czystości, jednak ma jedną wadę - kurz szybko wróci. Drugim sposobem jest stosowanie mleczek do mebli, które nie tylko zmyją brudną powłokę z mebla, ale też go nabłyszczą i mają działanie antystatyczne, dzięki czemu kurz nie będzie osiadać przez dłuższy czas.

Domowy płyn antystatyczny na kurz na meblach

Podczas porządków w domu warto wykorzystać triki, które nam je ułatwią. Jednym z nich jest domowy płyn antystatyczny. Jak go przygotować? Wystarczy do miski z wodą wlać łyżkę gliceryny, namoczyć w tym ściereczkę i starannie przetrzeć meble. Gliceryna nie tylko bezie odpychać kurz z mebli, ale też nada blasku ich powierzchni.

