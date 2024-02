Wlewam 30 ml do wody i przecieram meble z kurzu. Ten płyn antystatyczny sprawia, że są czyste przez wiele dni. Sposób na mycie mebli z kurzu

Dodaję 2 łyżki do wody i przecieram meble z kurzu. Są czyste przez wiele dni

Z pewnością każda pani domu potwierdzi, że walka z kurzem osiadającym na meblach to syzyfowa praca. Często już kilka godzin po przetarciu szafek można dostrzec, że kurz ponownie na nich osiadł. Jak z tym walczyć? Jednym ze sposobów na kurz na meblach jest płyn antystatyczny, który przygotowuję samodzielnie w domu i to jedynie z dwóch składników. Do 2 litrów wody wlewam 2 łyżki płynu do płukania. Dokładnie mieszam i przelewam go do butelki z atomizerem. Tym domowym płynem antystatycznym spryskuję meble, a następnie przecieram je suchą ściereczką. Są lśniące, a kurz nie osiada na nich przez wiele dni. Moim zdaniem ten płyn do mebli działa lepiej niż pronto.

Jak radzić sobie z kurzem na meblach? Sposób na mycie mebli

Kurz na meblach to prawdziwa zmora. Dlatego oprócz stosowania odpowiedniego płynu do mebli, warto także przestrzegać kilku kluczowych zasad, dzięki którym kurz nie będzie zbyt szybko wracać na ich powierzchnię. Oto one:

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna.

Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli.

Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.

