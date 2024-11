Wetrzyj to w kabinę prysznicową. Usuwa zarodniki pleśni i grzyba w kilka minut. Mocniejszy niż ocet. Sposób na pleśń w kabinie prysznicowej

Najlepszy i najtańszy sposób na to, jak odkamienić czajnik. Nie potrzebujesz octu ani specjalnych preparatów, by wyglądał jak nowy

Jak usunąć pleśń z kabiny prysznicowej? Ten sposób powinien zadziałać już za pierwszym razem

Wilgotne środowisko sprzyja namnażaniu się zarodników pleśni oraz grzybów. Brak regularnego czyszczenia sprawi, że problem może być poważny. Pleśń wpływa na zdrowie domowników i za każdym razem, gdy się pojawi należy się jej szybko pozbyć. Często do usuwania pleśni domowym sposobem polecany jest ocet. Jego kwasowa formuła dobrze radzi sobie z tego rodzaju zabrudzeniami, a ponadto ma on działanie przeciwbakteryjne. Na silikonowe i gumowe elementy kabiny prysznicowej możesz zaaplikować jeszcze jedne środek. Mowa o amoniaku, który bardzo dobrze usuwa zarodniki pleśni z różnego rodzaju powierzchni. Wymieszaj amoniak z wodą w proporcjach 2:1 i dodaj kilka łyżeczek sody oczyszczonej. tak przygotowaną mieszankę nałóż na zaatakowaną pleśnią powierzchnie i odczekaj kilka godzin. Po tym czasie dokładnie wszystko wyszoruj przy pomocy szczoteczki do zębów. Innym sposobem, który także radzi sobie z zarodnikami pleśni na silikonowych oraz gumowych elementach jest wybielacz. Nasącz wacik kosmetyczny w wybielaczu i przyłóż go do powierzchni z pleśnią. Odczekaj kilka godzin i całość dokładnie przemyj wodą.

Jak poradzić sobie z nawracającą pleśnią?

Bywa, że czyszczone powierzchnie notorycznie pokrywają się pleśnią. Co jakiś czas wraca i jest bardzo uciążliwa. w tym przypadku istnieje ryzyko, że zarodniki pleśni wrosły w strukturę. Dzieje się tak najczęściej na silikonowych lub gumowych powierzchniach. Problem ten może dotyczyć uszczelek w kabinie prysznicowej, a także niektórych elementów w pralce oraz w zmywarce. W takiej sytuacji niezbędne jest usunięcie starej spoiny lub uszczelki i zastąpienie jej nową. Aby uniknąć problemu nawracającej pleśni potrzebne jest regularne czyszczenie. Takie powierzchnie możesz czyścić z dodatkiem kwasku cytrynowego.