Wlej pół szklanki do komory na płyn do płukania. Ubrania w końcu przestaną się elektryzować. Będą pachnące i przyjemne w dotyku. Sposób na elektryzujące się ubrania

Wystarczy pół szklanki, a ubrania przestaną się elektryzować. Sposób na pranie

Domowe sposoby na pranie zyskują na popularności. Coraz więcej osób świadomie rezygnuje między innymi z płynu do płukania na rzecz sody oczyszczonej lub octu. Oba te produkty świetnie sprawdzają się podczas prania. Szczególnie ocet posiada wiele właściwości, które nie tylko chronią tkaniny podczas prania, ale także konserwują i zabezpieczają pralkę przed usterkami. Mało osób wie, że ocet świetnie przeciwdziała elektryzowaniu się ubrań. Wystarczy, że do komory na płyn do płukania wlejesz pół szklanki białego octu. Dzięki temu ocet zostanie dodany po zasadniczym cyklu prania. Biały ocet zmiękcza włókna i sprawia, że się mniej elektryzują. Dodatkowo zapobiega on sztywnieniu materiału i niweluje brzydkie zapachy. Ocet często polecany jest do prania ręczników oraz pościeli. Z uwagi na swoje przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne właściwości świetnie radzi sobie z zarodnikami pleśni oraz grzybów. To jednak nie wszystko, ocet też świetnie chroni kolory i przeciwdziała ich blaknięciu.

Ile octu można dodać do pralki?

Niektórzy zastanawiają się, czy ocet może uszkodzić pralkę? Stosowany w rozsądnych ilościach nie. Ocet dodawany do prania miesza się z wodą, przez co jego działanie jest mniej intensywne. Woda niweluje jego ostry zapach i żrące właściwości. Ocet często polecany jest również do czyszczenia pralki. Ma on właściwości zmiękczające wodę i rozpuszczające osady oraz kamień. W tym przypadku ocet powinien być stosowany w niewielkiej ilości (około pół szklanki) lub mieszany wcześniej z wodą. Bardzo duża ilość octu dodane bezpośrednio do bębna pralki może sprawić, że gumowe uszczelki i inne elementy mogą zacząć się niszczyć.