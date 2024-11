Wystarczy 10 kropli, aby ciemne pranie pięknie pachniało. Ubrania otuli zapach na wiele dni. Sposób na pachnące pranie

Przyklej to do podeszwy butów zimowych, a przestaniesz się ślizgać po śniegu. Będziesz twardo stąpać po ziemi. Sposób na ślizgające się buty

Wystarczy 10 kropli, aby ciemne pranie pięknie pachniało

Ciemne rzeczy, nawet te prane wielokrotnie, mogą po wyjęciu z pralki brzydko pachnieć. I zapewne, kiedy wyjmujesz swoją ulubioną czarną bluzkę z pralki, wyczuwasz nieprzyjemną woń, to w pierwszej chwili zastanawiasz się, czy wszystko zrobiłaś zgodnie z planem. Okazuje się, że nieładny zapach ubrania to niekończenie nasza wina, a barwników zastosowanych przez producenta podczas produkcji danej odzieży. Na szczęście istnieje skuteczny i do tego domowy sposób na pięknie pachnące ciemne pranie. Wystarczy do pralki wlać pół szklanki octu z dodatkiem 10 kropli olejku eterycznego. Tak powstaje ekologiczny płyn do płukania tkanin, który nie tylko nada naszym czarnym ubraniom piękny zapach na wiele dni, ale także znakomicie zmiękcza tkaniny i sprawi, że ich kolory staną się intensywne.

Dlaczego ciemne rzeczy po praniu brzydko pachną?

Ciemne rzeczy po praniu mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli zastosowaliśmy aromatyczny płyn do płukania. Wynika to z faktu, że ciemna odzież często barwiona jest sztuczną henną, która po zetknięciu z detergentem zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach. W takiej sytuacji na pewno pomocne nie będzie dodawanie większej ilości płynu czy proszku do prania, które jedynie wzmogą brzydką woń. To przez to włókna stają się oblepione i chemiczne barwniki, zamiast wypłukiwać się z każdym praniem, są wzmacniane i zaczynają się rozkładać w tkaninie, oddając brzydki zapach.

Domowy sposób na pięknie pachnące pranie

Jeśli chcesz, aby pranie pięknie pachniało wsyp do bębna kilka łyżek sody oczyszczonej, która skutecznie zlikwiduje znajdujące się na tkaninach nieprzyjemne zapachy i dodatkowo usunie wszelkie zabrudzenia. Soda oczyszczona użyta do prania sprawi, że ubrania będą miękkie i miłe w dotyku. Dodatkowo nie wolno zapominać o regularnym czyszczeniu pralki, gdyż czysta pralka to czyste pranie.