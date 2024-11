Wlałam 0,5 szklanki do prania jeansów. Po wyjęciu z pralki były czyste i miękkie jak nigdy przedtem. Pranie jeansów w pralce

Wystarczy,że wsypiesz to do wanny i zalejesz wodą. Zacieki z mydła i wytrącający się kamień spłyną do odpływu. Sposób na czyszczennie wanny

Wlałam 0,5 szklanki do prania jeansów. Są miękkie jak nigdy przedtem

Chyba każdy z nas ma w swojej szafie choć jedną parę ulubionych jeansów. Od dziesiątek lat nosimy je chętnie, gdyż niemal w każdej stylizacji prezentują się znakomicie. Jednak podczas prania jeansów możemy natknąć się na kilka pułapek, które niestety mogą negatywnie wpłynąć na sam materiał, a nawet go zniszczyć. Przede wszystkim chyba każdy przyzna, że po praniu ubrania wykonane z denimu stają się sztywne i ciasne. Wówczas potrzeba czasu, aby je "rozchodzić" i dzięki temu ich noszenie stało się dla nas komfortowe. Nic zatem dziwnego, że wiele osób poszukuje w sieci sposobu na pranie jeansów, który sprawi, że będą one miękkie, ale i czyste. Ja od jakiegoś czasu stosuje trik z octem. Wlewam około pół szklanki octu do pralki zamiast płynu do płukania i nastawiam pranie jeansów. Po wyjęciu z bębna są miękkie jak nigdy przedtem. Ocet ma właściwości zmiękczające materiał bez ryzyka jego uszkodzenia. Dba zarówno o tkaniny, jak i o ich kolor.

Jak prać jeansy w pralce, aby ich nie zniszczyć?

Choć z reguły jeansy wykonane są w ciemniejszych kolorach, to zdecydowanie nie powinno się ich prać razem z innymi ubraniami. Przede wszystkim spodnie czy kurtki wykonane z denimu najlepiej prać dopiero wtedy, gdy pojawią się na nich plamy. Można wykorzystać sposoby na ich odświeżenie, które stosujemy przy wełnianych swetrach. Jeans można włożyć do zamrażarki. W ten sposób denim zostanie odświeżony, a brzydkie zapachy znikną. Jeśli jednak konieczne jest upranie jeansów w pralce, to rób to w delikatnym programie o temperaturze maksymalnie 30 stopni Celsjusza i obrotach 1000 na minutę. W wyższych temperaturach materiał może blaknąć. Do prania stosuj delikatne płyny do ciemnych kolorów.