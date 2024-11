1 łyżka tego odmieni Twoje ręczniki po praniu. Już po wyjęciu z pralki będą pachnące i mięciutkie niczym babciny serniczek. Sposób na pranie ręczników

Wsyp 1 czubatą łyżkę do pralki i nastaw pranie ręczników. Zobaczysz, jakie będą mięciutkie

Do prania ręczników nie potrzebujesz kupnej chemii. Nasze babcie nie miały do niej dostępu i doskonale wiedziały, po jakie domowe środki sięgnąć, aby ręczniki były czyste i pachnące. Ręczniki z uwagi na częsty kontakt ze skórą i wilgotnym środowiskiem wymagają odpowiedniego i częstego prania. Dawniej, aby pozbyć się bakterii oraz drobnoustrojów należało ręczniki gotować w temperaturze 100 st. C. W obecnych czasach pralki z powodzeniem dopierają tkaniny już w 60 st.C. Podczas prania ręczników nie zapominaj o tym, by nigdy nie przeładowywać bębna prali. Powinien być on wypełniony maksymalnie w 2/3 objętości bębna. W ten sposób woda oraz detergenty będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy włóknami materiału. Do prania ręczników nie zaleca się także stosowania płynów do płukania. Działają one na zasadzie oblepiania włókiem i mogą sprawić, że ręczniki będą sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Zamiast płynu do płukania możesz do bębna pralki wsypać 1 czubatą łyżkę zwykłej soli kuchennej. Świetnie zmiękcza materiały oraz sprawia, że kolory dłużej zachowują intensywne barwy. Sól kuchenna rewelacyjnie sprawdzi się do prania kolorowych ręczników.

Jak prać białe ręczniki domowymi sposobami?

Do białych ręczników najlepszym domowym sposobem jest soda oczyszczona. Ma ona działanie przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczne dzięki czemu doskonale dopiera trudne zabrudzenia i odkaża prane materiały. Dodatkowo soda oczyszczona zmiękcza tkaniny i sprawia, że po praniu są one przyjemne w dotyku. Soda oczyszczona do prania niweluje także brzydkie zapachy i wywabia trudne plamy. Ma również działanie wybielające, co sprawia, że jest świetnym dodatkiem do prania białych materiałów. Jest delikatniejsza niż wybielacz i nie ma ryzyka, że tkaniny się zniszczą bądź odbarwią.