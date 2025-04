Ranking najlepszych miast do życia według AI. Sprawdź przed przeprowadzką

Spis treści

Jakie miasto jest najlepsze do życia w Polsce? To lider rankingu

Polska to kraj kontrastów - jedne miasta tętnią życiem, oferując mnóstwo możliwości rozwoju, inne kuszą spokojem i bliskością natury. Gdzie jednak tak naprawdę żyje się najlepiej? Gdzie zarobki pozwalają na godną egzystencję, a dostęp do kultury i rozrywki jest na wyciągnięcie ręki? W poprzednim roku, gdy światło dzienne ujrzał ranking portalu Business Insider okazało się, że najlepszą miejscowością do życia w Polsce jest Olsztyn. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy Olsztyn faktycznie zasługuje na miano najlepszego miasta do życia w Polsce, czy być może inna lokalizacja powinna nosić taki tytuł? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję, która postanowiła samodzielnie stworzyć ranking najlepszych miast do życia w Polsce. Niestety, Olsztyna zabrakło na liście.

Najlepsze miasta do życia według AI

Żyjemy w czasach, w których technologia wkracza w niemal każdy aspekt naszego życia, a tym razem sztuczna inteligencja postanowiła przeanalizować dane dotyczące polskich miast i stworzyć ranking najlepszych miejsc do życia. Algorytmy wzięły pod uwagę szereg czynników, takich jak dostępność pracy, koszty utrzymania, jakość powietrza, dostęp do edukacji i kultury, a także bezpieczeństwo. Wyniki? Mieszanka oczywistych faworytów i zaskakujących niespodzianek!

Według AI, na szczycie listy znalazł się Kraków! Historyczna stolica Polski zachwyciła algorytmy bogatą ofertą kulturalną, rozwiniętym rynkiem pracy i stosunkowo dobrą jakością powietrza (choć tutaj AI musiało przymknąć oko na smog).

Tuż za Krakowem uplasowała się Warszawa. Stolica Polski, choć droższa w utrzymaniu, oferuje ogromne możliwości zawodowe i dostęp do najlepszej edukacji. AI doceniło również dynamiczny rozwój miasta i inwestycje w infrastrukturę.

Na podium znalazło się również Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Połączenie dostępu do morza, rozwiniętej gospodarki i wysokiej jakości życia sprawiło, że AI uznało je za jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania w Polsce.

Jesteście ciekawi dalszej części rankingu? W galerii zdjęć powyżej znajdziecie całą listę!