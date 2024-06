Ciekawe zestawienie

W jakich miastach w Polsce żyje się najlepiej? Spore zmiany w zestawieniu. Lider rankingu zaskakuje

Jakie są najlepsze miasta do życia w Polsce? To pytanie zadaje sobie wiele osób, w szczególności tych młodych. Na szczęście w ostatnim czasie światło dzienne ujrzał ranking portalu Business Insider, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Wiadomo już, do którego miasta warto się przeprowadzić oraz którego lepiej unikać. Podczas badania wzięto pod uwagę wskaźniki ekonomiczne oraz aspekty pozafinansowe.