Boom na małżeństwa w Krakowie. W tych miesiącach sale weselne pękały w szwach

W 2025 roku w krakowskim USC odnotowano wyraźny wzrost liczby ślubów (6550) i zarejestrowanych urodzeń (21 197) w porównaniu do roku 2024.

Najpopularniejszymi imionami wybieranymi przez rodziców w Krakowie były Jan dla chłopców oraz Zofia dla dziewczynek.

Wzrosła liczba ślubów cywilnych, podczas gdy popularność ślubów kościelnych pozostała na podobnym poziomie. Znacznie wzrosło także zainteresowanie zmianą imienia i nazwiska.

Boom na śluby w Krakowie. We wrześniu i sierpniu sale pękały w szwach

Jak wynika z danych udostępnionych przez Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie, w 2025 roku zawarto aż 6550 małżeństw. To wzrost o 778 w stosunku do roku 2024. Przed kierownikiem USC śluby złożyło sobie 2166 par, co stanowi wzrost o 122 ceremonie. Liczba ślubów kościelnych wyniosła 853, czyli niemal tyle samo co rok wcześniej (855).

Statystyki pokazują, że Polacy nadal preferują ciepłe miesiące na organizację wesela. Najwięcej par decydowało się na ślub we wrześniu (481), sierpniu (465) oraz w czerwcu (416). Zdecydowanie najmniej popularny okazał się mroźny luty, w którym na ślubnym kobiercu stanęły zaledwie 82 pary. Jak widać, do lutego nie przekonują par nawet Walentynki, które przypadają przecież w połowie drugiego miesiąca roku.

Co ciekawe, krakowski USC odnotowuje także stały wzrost liczby spraw związanych z wpisywaniem do polskiego rejestru zagranicznych aktów małżeństw. W minionym roku zarejestrowano ich aż 3531.

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Krakowie. Jan i Zofia deklasują rywali

Wzrosty widać nie tylko w liczbie zawieranych małżeństw. W 2025 roku w Krakowie zarejestrowano 21 197 aktów urodzeń, czyli o 613 więcej niż w roku poprzednim. Warto zaznaczyć, że w tej liczbie znalazły się 8202 akty sporządzone na podstawie dokumentów zagranicznych.

Rodzice przy wyborze imion dla swoich pociech postawili na klasykę. Najpopularniejsze imiona dla chłopców to: Jan, Antoni, Aleksander, Leon i Franciszek. Z kolei wśród dziewczynek królują: Zofia, Zuzanna, Julia, Emilia oraz Hanna. Te imiona od lat cieszą się niesłabnącą popularnością w całej Polsce.

Jednocześnie urzędnicy sporządzili 10 079 aktów zgonu, co oznacza niewielki spadek o 24 w porównaniu do 2024 roku. Wśród nich znalazły się także akty dotyczące 258 osób zmarłych poza granicami kraju. Jako pozytywny akcent warto dodać, że w 2025 roku aż 96 mieszkańców Krakowa świętowało setne urodziny.

Uwagę zwraca jeszcze jeden rosnący trend. Coraz więcej osób decyduje się na zmianę imienia lub nazwiska. W 2025 roku w krakowskim USC zarejestrowano 1942 takie sprawy, co stanowi wzrost o 412 w porównaniu do roku 2024. Dane te potwierdzają, że Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie jest jedną z kluczowych i najbardziej obleganych tego typu instytucji w Polsce.