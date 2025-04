Wiosenny makijaż. Subtelny blask i wyrafinowana elegancja

Krok 1: Perfekcyjna baza – Glowing Skin

Sęgnij po kultowy Luminous Silk Foundation. Ten lekki, płynny podkład zapewnia średnie krycie, które można budować, pozostawiając skórę promienną i naturalną. Jego jedwabista formuła stapia się ze skórą, tworząc efekt "second skin". Wybierz odcień idealnie dopasowany do Twojego kolorytu, aby uzyskać naturalny i świeży wygląd.

i Autor: Materiały prasowe Armani

Krok 2 - postaw na tusz VERTIGO LIFT

Lekka formuła VERTIGO LIFT otula rzęsy, zapewniając jedwabiste wykończenie bez grudek. Armani Beauty inspirowało się lekkimi formułami i prostą pielęgnacją skóry. Unikalny kompleks Lash Extender Complex łączy w sobie substancje zmiękczające, środki chwytające i lekkie woski, zapewniając ekstremalną długość i objętość rzęs po każdym pociągnięciu. Przetestuj formułę, aby doświadczyć gładkiej aplikacji i jedwabistej lekkości.

i Autor: materiały prasowe Armani

Krok 3 - dodaj sobie rumieńców

Wiosną stawiamy na naturalny i świeży rumieniec. Wybierz Luminous Silk Cheek Tint w odcieniu delikatnego różu lub brzoskwini. Ten płynny róż o lekkiej konsystencji łatwo się rozprowadza i zapewnia naturalny, promienny efekt. Nałóż niewielką ilość różu na kości policzkowe i delikatnie rozetrzyj, aby uzyskać subtelny rumieniec.

Luminous silk cheek tint jest dostępny w sześciu żywych odcieniach. Każdy stworzony, aby rozpromienić i zaróżowić policzki. Lekka formuła pozwala nie tylko stopniowo budować krycie, ale również sprawdza się w innych rolach. Róż z powodzeniem może trafić na usta i zastąpić dotychczasową pomadkę. Sprawdzi się także jako cień do powiek w awaryjnych sytuacjach. Jak wszystkie produkty z linii luminous silk, ten tint również otula twarz subtelnym blaskiem i podkreśla unikalne piękno każdej osoby.

i Autor: materiał prasowy Armani

Krok 4 - nie zapomnij o blasku

Płynny rozświetlacz luminous silk acqua highlighter to najnowszy kosmetyk w kultowej gamie Armani beauty - luminous silk, który wnosi nowy poziom blasku do makijażu. Dodatkowo jego formuła wychodzi poza myślenie o kolorówce wyłącznie w kontekście make-upu. Rozświetlacz nie tylko daje piękny efekt trójwymiarowego, perłowego blasku, ale do tego pielęgnuje skórę. Odpowiadają za to 3 składniki (niacynamid, kofeina i gliceryna).