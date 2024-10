Ten kosmetyk wtopi blask w Twoją skórę. Płynny rozświetlacz z efektem perłowego blasku

Perłowy blask i pielęgnacja

Nowość z gamy luminous silk to formuła, w której niacynamid, kofeinę i glicerynę połączono z unikalną mieszanką ekskluzywnych białych mikroperełek zapewniających błyszczącą półprzezroczystość z barwionymi mikroperełkami dającymi efekt perłowego blasku. Technologia luminous silk acqua highlighter została zatem opracowana z myślą o podwójnych korzyściach przy każdym użyciu. Jej wodnista konsystencja rozpływa się na skórze, a następnie nadaje warstwę gładkiego połysku nie naruszając przy tym nałożonego wcześniej makijażu. Wielowymiarowy blask 3D pozwala modelować twarz światłem, a jednocześnie daje naturalny efekt rozświetlonej skóry.

Dzięki idealnej liczbie pigmentów luminous silk acqua highlighter tworzy na skórze hipereteryczny wygląd, a jego formuła jest łatwa w użyciu – podsumowała Hiromi Ueda, globalna wizażystka Armani beauty.

5 odcieni do modelowania światłem

Najnowszy rozświetlacz od Armani beauty jest dostępny w pięciu promiennych odcieniach, które można dopasować do różnych tonacji skóry. Każdy z nich pozwoli na skorzystanie z wielu trików makijażowych. Będzie bowiem nie tylko klasycznym rozświetlaczem, ale również kosmetykiem pozwalającym podkreślić kontury twarzy. Dodatkowo formuła może być nakładana warstwowo, co pozwala na jeszcze bardziej spersonalizowany efekt. Każdy odcień nawiązuje do naturalnej gry światła na skórze. To skojarzenie dodatkowo wybrzmiewa z pomocą nazw kolorów.

halo stellar dawn sunrise sunset

Jeden rozświetlacz i wiele możliwości

5 kolorów pozwala dopasować doskonały odcień począwszy od lodowatej jedynki, a kończąc na miedzianej i ciepłej piątce. Dodatkowo tworzą one też całą paletę możliwości. Każdy z nich to bowiem wszechstronny kosmetyk, który nie musi być ograniczany wyłącznie do roli klasycznego rozświetlacza. Może posłużyć do podkreślenia różnych obszarów twarzy i uzyskania niezliczonych efektów. Mamy kilka sprawdzonych sposobów, które mogą stać się punktem wyjścia do odkrywania kolejnych. Jaśniejsze odcienie, takie jak 1 – halo, doskonale nadają się do podkreślania szczytów kości policzkowych. 5 – sunset ze swoją głębią i wyrazem to doskonały odcień, który może posłużyć jako bronzer. Ułatwieniem dla wszystkich makijażowych eksperymentów jest wygodny i precyzyjny aplikator.

Luminous silk acqua highlighter na trzy sposoby

Blask 3D: nałóż dwie kropki luminous silk acqua highlighter na kości policzkowe, łuk brwiowy i grzbiet nosa dla efektu pięknie rozświetlonej skóry.

Połysk dla oczu i ust: nałóż luminous silk acqua highlighter na powieki i usta, a aplikacja na ulubioną szminkę lub odcień eye tinta pozwoli podkreślić ich odcienie dodatkową dawką blasku.

Świeży akcent na policzkach: nałóż kropkę luminous silk cheek tint na policzki, a następnie wklep warstwę luminous silk acqua highlighter jako końcowy, rozświetlający akcent.

Tessa Thompson w kampanii Armani beauty

W nowej kampanii aktorka i twarz kosmetyków Armani beauty, Tessa Thompson, zaprezentowała blask luminous silk acqua highlighter nosząc odcień 1 – halo. Kosmetyki użyte do stworzenia makijażu Tessy Thompson:

Twarz: Nałóż podkład luminous silk i korektor luminous silk, dopasowując je do odcienia skóry, aby rozpromienić cerę. Podkreśl policzki za pomocą prasowanego różu luminous silk glow blush w odcieniu 60. Następnie dodaj trójwymiarowego blasku kościom policzkowym za pomocą rozświetlacza luminous silk acqua highlighter w odcieniu 1 – halo.

Usta: Pomadka prisma glass w odcieniu 6 – amber shine wypełnia usta i nadaje im szkliste wykończenie

Oczy: Eye tint w odcieniach 9 i 36M nadaje powiekom głębi i wyrazistości, a smooth silk eye pencil w odcieniu 12 delikatnie podkreśla oczy.

i Autor: materiał prasowy Armani

