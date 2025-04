Wiosenny powiew świeżości. Makijaż, który rozkwita razem z naturą!

Świetlista Cera: Podstawa wiosennego blasku

Sekretem promiennej cery jest odpowiednie nawilżenie i delikatne podkreślenie naturalnego blasku. Zamiast ciężkiego podkładu, wybierz lekki krem BB lub CC, który wyrówna koloryt skóry i zapewni jej nawilżenie. Możesz również postawić na transparentny podkład mineralny.

NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze

Szukasz produktu, który w jednym kroku zapewnia skórze zarówno upiększenie, jak i odpowiedni poziom pielęgnacji? Preparat tonujący NYX Professional Makeup Buttermelt Glaze, dzięki połączeniu zalet kosmetyków pielęgnacyjnych oraz do makijażu, będzie dla Ciebie odpowiedni. Zapewnia skórze niezbędną dawkę nawilżenia, jednocześnie zakrywając jej ewentualne niedoskonałości i całkowicie ją ujednolicając kolorystycznie.

i Autor: materiały prasowe NYX

MAYBELLINE NEW YORK SuperStay Lumi-Matte

MAYBELLINE NEW YORK SuperStay Lumi-Matte to lekki podkład, który zapewnia długotrwałe krycie i naturalny wygląd cery. Dzięki swojej formule idealnie sprawdzi się u osób poszukujących produktu, który utrzyma się na skórze przez wiele godzin, jednocześnie nadając jej zdrowy blask. Jego lekka konsystencja sprawia, że jest niewyczuwalny na skórze, co czyni go idealnym wyborem na co dzień.

i Autor: materiały prasowe Maybelline

Brokatowe Cienie do Powiek: Iskra w spojrzeniu

Wiosna to idealny czas na eksperymenty z brokatem! Brokatowe cienie do powiek dodadzą spojrzeniu blasku i świeżości. Wybierz delikatne, pastelowe odcienie, takie jak róż, fiolet, błękit lub złoto.

CHARLOTTE TILBURY EYES TO MESMERISE - cień do powiek w kremie

Eyes to Mesmerise to długotrwały kremowy cień do powiek, który zapewnia maksymalny efekt przy minimalnym wysiłku. To jeden z niezawodnych produktów Charlotte umożliwiających szybki makijaż bez lusterka dzięki rewolucyjnej, łatwo rozprowadzającej się formule nasyconej wodą, która nie spływa i działa chłodząco na skórę powiek.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

NARS Afterglow Tempting Palette - Paleta cieni do powiek

Ubierz swoje oczy w delikatność dzięki odcieniom orchidei, różu i brązu o wykończeniu gładkim matowym, świetlistym opalizującym i błyszczącym brokacie. Czyste pigmenty zapewniają bogaty, intensywny kolor po jednej aplikacji, a aksamitnie miękka konsystencja nakłada się bez wysiłku, zapewniając długotrwały i równomierny efekt.

i Autor: materiały prasowe NARS

Róże do Policzków: Rumieńce jak po spacerze w słońcu

Róż do policzków to must-have w wiosennym makijażu. Wybierz delikatne, pastelowe odcienie, takie jak brzoskwiniowy, różowy lub koralowy. Róż doda Twojej cerze świeżości i zdrowego blasku.

SEPHORA COLLECTION Palette Blush Blush Blush - Paleta róży do policzków

Nakładaj warstwowo, mieszaj i przekształcaj swoje róże do woli. Paleta róży SEPHORA COLLECTION zapewnia trzy różne wykończenia i tekstury, aby zwielokrotnić możliwości makijażu. Wewnątrz: kremowy róż z połyskiem glowy, intensywnie matowy róż w pudrze oraz trzeci perłowy róż w pudrze, idealny do toppingu. Róże można używać osobno lub łącząc je czy też nakładając warstwowo w dowolnej kolejności, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany look.

i Autor: materiały prasowe Sephora

DRUNK ELEPHANT O-Bloos Rosi Drops

Lekko brzoskwiniowo-różowy odcień rozświetla twarz, a odżywcza mieszanka olejków bogatych w kwasy omega i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę skóry, pozostawiają skórę miękką i ukojoną. O-Bloos™ ​​(O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

Olejki do Ust: Nawilżenie i połysk

Zamiast ciężkich pomadek, tej wiosny postaw na olejki do ust. Olejki nawilżają, odżywiają i nadają ustom delikatny połysk. Wybierz olejki o lekkiej formule i naturalnych składnikach.

DIOR Olejek do ust Dior Addict Lip Glow Oil - Błyszczyk do ust w formie olejku

Dior Addict Lip Glow Oil to błyszczący olejek do ust, który chroni, upiększa i trwale podkreśla naturalny kolor ust. Dior Addict Lip Glow Oil dopasowuje się do wszystkich kolorów ust, aby wydobyć ich różany blask. Nietłusta, nieklejąca się konsystencja olejku przesuwa granice blasku i tworzy wygładzającą warstwę, która modeluje usta uzyskując efekt lustra.