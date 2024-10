Pielęgnacja cery wrażliwej i naczynkowej

KLOO – nowa polska marka skincare Kosmetyki zaprojektowane tak, by dać nam więcej czasu na pielęgnowanie tego, co ważne

Cera wrażliwa i naczynkowa wymaga szczególnej troski i delikatności w codziennej pielęgnacji. Ze względu na swoją skłonność do podrażnień, zaczerwienień i pękających naczynek, ważne jest, aby dobierać produkty, które nie tylko łagodzą objawy, ale również wzmacniają barierę ochronną skóry. Te typy skóry bardzo źle reagują na silne środki myjące i twardą wodę. Dlatego najlepiej sprawdzą się łagodne preparaty oczyszczające, takie jak mleczka, emulsje czy płyny micelarne, które nie naruszają naturalnej bariery ochronnej skóry. Unikaj produktów zawierających alkohol, mydło i substancje zapachowe, które mogą nasilać podrażnienia. Tonik o właściwościach kojących, bez alkoholu, to kolejny istotny element pielęgnacji. Dobrze jest wybierać produkty zawierające składniki łagodzące, takie jak pantenol, alantoina czy wyciąg z rumianku, które zmniejszają zaczerwienienia i wspierają regenerację skóry. Cera wrażliwa i naczynkowa wymaga intensywnego nawilżenia i wzmocnienia naczynek krwionośnych. Warto również zwrócić uwagę na produkty wzbogacone o ceramidy, które odbudowują barierę hydrolipidową skóry, chroniąc ją przed czynnikami zewnętrznymi. Warto również zwracać Promieniowanie UV także jest jednym z głównych czynników pogarszających stan cery naczynkowej. Stosowanie kremów z filtrem SPF, zarówno latem, jak i zimą, to absolutna konieczność. Przy odpowiedniej pielęgnacji i produktach przeznaczonych do tego typu cery, Twoja skóra Ci podziękuje. Poznaj kosmetyki, które przywrócą jej dobrą kondycję i zmniejszą jej reaktywność.

BARWA HIPOALERGICZNA Naturalne Szare Mydło Hipoalergiczne POTASOWE z ekstraktem z lnu, 14,99 zł/480 ml

Świetnie się sprawdza w pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do alergii – kosmetyki testowane są dermatologicznie, również pod kątem Atopowego Zapalenia Skóry. Ze względu na zawartość nawilżającego i kojącego ekstraktu z lnu w składzie, świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry suchej i podrażnionej. To produkt, który w 97% składa się ze składników pochodzenia naturalnego. Wykazuje uniwersalne zastosowanie: do higieny rąk, ciała, włosów oraz skóry głowy; usuwania plam i prania ubrań, polecane szczególnie dla alergików; przemywania powierzchownych ran; pielęgnacji skóry z AZS, łuszczycą i trądzikiem.

BASICLAB Dermatologiczna pianka myjąca, 79,99 zł/150 ml, dostępna w Super-pharm i na superpharm.pl

Delikatna dermatologiczna pianka myjąca została stworzona z myślą o potrzebach skóry nadreaktywnej, ultrawrażlwej lub wymagającej wsparcia podczas zabiegów kosmetologicznych. Jest przeznaczona do codziennego oczyszczania cery, a dzięki połączeniu łagodnych substancji myjących z olejem awokado natychmiastowo niweluje uczucie dyskomfortu i przesuszenia. Kosmetyk ma przyjemną i lekką formułę o fizjologicznym pH, co sprawia, że nie narusza równowagi bariery hydrolipidowej naskórka oraz powoduje, że skóra staje się miękka i aksamitna bez uczucia ściągnięcia. Dermatologiczna pianka myjąca nie zawiera substancji zapachowych i działa kojąco, nie powodując podrażnień ani reakcji alergicznych. Substancje aktywne zawarte w formule kosmetyku dodatkowo dogłębnie nawilżają skórę i wpierają jej skuteczną regenerację.

Z O® SKIN HEALTH BALANCING CLEANSING EMULSION, 270 zł/200 ml

To emulsja oczyszczająca, która w odróżnieniu od tradycyjnych roztworów środków powierzchniowo czynnych, zawiera stabilny układ dyspersji oleju w wodzie. Skutecznie emulguje, a następnie przy pomocy wody usuwa zanieczyszczenia oraz sebum. Myjąc, zachowuje działanie emoliencyjne i łagodzące. Posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą kremowa żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko. By uniknąć wszelkich podrażnień, wykorzystuje niepieniącą się technologię oczyszczania. Ma korzystny, potwierdzony w badaniach klinicznych wpływ na barierę skórną. Jest na tyle delikatna, że będzie idealnym wyborem dla skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do atopii i po zabiegach medycyny estetycznej. Dzięki drogocennym składnikom aktywnym łagodzi podrażnienia, uelastycznia i wzmacnia skórę.

NUXE Very Rose Tonizująca mgiełka do twarzy, 78 zł/200 ml

To wegańska formuła łącząca kojące właściwości wody różanej z kompleksem Skin-Respect, zawierającym cukry nawilżające w 100% pochodzenia roślinnego. Charakteryzuje się krótkim i prostym składem, a starannie wyselekcjonowane składniki są w ponad 95% pochodzenia naturalnego. Głównym z nich jest woda różana z róży damasceńskiej, pozyskiwana poprzez destylację parową całych róż. Wykazuje właściwości łagodzące i zmiękczające, przynosząc ulgę zwłaszcza skórze wrażliwej. Formuła wzbogacona w alantoinę zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia. Rano mgiełka może być wykorzystana jako pierwszy krok w pielęgnacji skóry, tonizując ją. Wieczorem jako ostatni krok w rytuale, aby zakończyć demakijaż.

PERFECTA PHARMACY CERA NACZYNKOWA Intensywnie nawilżający krem ochronny SPF20, 31,90 zł/50 ml

Intensywnie nawilżający krem ochronny SPF 20, stworzony z myślą o pielęgnacji cery naczynkowej i każdej innej wymagającej ochrony przeciwsłonecznej. Zmniejsza widoczność naczynek, zapobiega powstawaniu rumienia, redukuje zmarszczki. Zawiera niacynamid, witaminę B12, kwas hialuronowy, ekstrakt z arniki oraz 5% vit. C HYDROcomplex, czyli innowacyjne połączenie witaminy C z humektantami, które doskonale wycisza typowe objawy cery naczynkowej. Dodatkowo poprawia nawodnienie skóry oraz działa łagodząco.

