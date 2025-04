Grupa VRG i VIVE Profit podjęły współpracę na rzecz zrównoważonej mody

Program pilotażowy VIVE Profit (własność VIVE Textile Recycling) oraz VRG wystartował w marcu 2025 roku. Grupa VRG właściciel m.in. marek takich jak Vistula, Bytom, Wólczanka oraz VIVE Profit, największa polska sieć sklepów z odzieżą cyrkularną, rozpoczęły wspólne działania. Kooperacja firm dotyczy sprzedaży ubrań tych trzech marek z drugiego obiegu. Inicjatywa jest elementem wspierania przez obie firmy idei zrównoważonej mody, a także edukowania konsumentów na temat przedłużania życia ubrań.

Projekt jest podzielony na etapy i w ramach pierwszego z nich, cyrkularne męskie kolekcje trafią do trzech sklepów VIVE Profit w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W specjalnie wydzielonych strefach klienci będą mogli kupić garnitury, marynarki, koszule, krawaty i poszetki wiodących polskich marek odzieżowych VRG.

„Cieszymy się, że dzięki współpracy możemy dawać drugie życie ubraniom tak znakomitych brandów jak Wólczanka, Vistula czy Bytom. Polskie marki w polskich sklepach z modą cyrkularną to szansa, aby najwyższej jakości odzież miała kolejne życie u innych klientów. Jest to także dowód na fakt, że VRG i VIVE Profit podzielają te same wartości i wierzą w odpowiedzialną modę. Liczymy, że ten projekt jest początkiem długiej i owocnej współpracy pomiędzy naszymi firmami” – powiedział Piotr Malinowski, szef sprzedaży B2C w VIVE Textile Recycling.

„Pozycja lidera mody formalnej w Polsce zobowiązuje nie tylko do tworzenia produktów wysokiej jakości, ale także do patrzenia w przyszłość i podejmowaniu działań mających na celu dobro środowiska. Dzięki współpracy z VIVE Profit ubrania naszych marek – Wólczanki, Vistuli i Bytomia – zyskają drugie życie, trafiając do klientów w duchu gospodarki cyrkularnej. To nie tylko popularyzacja odpowiedzialnej konsumpcji, ale także dowód na zaangażowanie polskich marek w tworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości dla branży odzieżowej” - powiedziała Katarzyna Piszczek, Dyrektor działu rozwoju dystrybucji VRG.

Akcji towarzyszy także kampania edukacyjna na temat odpowiedzialnej mody i zachowań konsumenckich, która jest realizowana na kanałach social media VIVE Profit.